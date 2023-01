Natalia Melmann: los padres pidieron que no liberen a los asesinos

"No puedo creer que puedan salir en libertad, sabemos que si salen volverán a cometer delitos en Miramar”, sostuvo Gustavo Melmann, padre de la adolescente, en diálogo con los medios de prensa que lo esperaban en la puerta de los tribunales situados en Tucumán a 2450, de Mar del Plata, donde participó de la audiencia.

"Tuve que escuchar a (la abogada defensora Patricia) Perello, después de 22 años del crimen, decir que fue un juicio nulo, que son inocentes y que fueron mal juzgados. Es increíble lo que escuché, es una barbaridad porque la causa fue revisada por todos los tribunales del país”, sostuvo.

"El problema es que torturaron, violaron, mataron y la tiraron como basura a una jovencita de quince años y saldrán en libertad, estoy devastado”, añadió Melmann.

Natalia Melmann tenía 15 años, cuando la raptaron, la violaron y mataron en Miramar.

En tanto Laura Calampuca, madre de Natalia, se mostró indignada: “Acabo de escuchar muchas mentiras, siento que me acaba de atropellar un tren”.

"Lo único que sé es que hace 22 años que no veo a mi hija y yo lo que quiero es abrazarla. No soy creyente pero si Dios existe estos tipos no merecen ni el perdón de Dios”, manifestó la mujer entre lágrimas.

Por su parte, la defensora de los expolicías Oscar Echenique (61) y Ricardo Anselmini (53), Patricia Perello, dijo a “ambos reúnen las condiciones para recibir la libertad condicional”.

Mientras se realizaba la audiencia, que comenzó cerca de las 10, amigos y allegados a la familia Melmann se reunieron frente a los tribunales para exigir que no se les conceda la libertad anticipada.

Los expolicías Echenique y Anselmini fueron condenados a prisión perpetua por secuestrar, torturar, abusar y asesinar a la menor de edad y, en base al tiempo transcurrido en prisión, pidieron ser beneficiados con la libertad condicional.