Nicolás Pachelo a su madre: "¿Por qué no te tirás por la ventana?"

La comunicación en cuestión fue realizada el 19 de diciembre de 2002, menos de dos meses después del homicidio de María Marta, cuando para los investigadores pesaba algún tipo de sospecha sobre el entonces vecino del country y se ordenaron intervenir sus comunicaciones.

En esa llamada, Pachelo le pregunta a su madre Silvia Ryan si se había comunicado con la madre de Inés Dávalos Cornejo, su entonces esposa, y le reprocha con todo tipo de insultos esa conversación:

- Pachelo: ¿Vos llamaste a la madre de Inés"

- Ryan: ¿Cómo qué le dije? Que estoy preocupada, que tengo miedo por ustedes.

- P: Vos sos un horror de madre. ¿Sabés que sos un ser indeseable? En serio. Llamó la madre de Inés llorando. Vos sos... ¿Sabés que sos? Una retrasada mental.

- R: No, tengo miedo. Andate a vivir a la casa de los padres de Inés.

- P: Por qué no te vas vos a la concha de tu madre y te tirás por la ventana y me dejás de romper las pelotas, infeliz.

Meses después, el 29 de mayo de 2003, Ryan se suicidó precisamente al arrojarse desde el balcón del piso 11 del edificio en el que vivía sobre la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Retiro, y dejó tres cartas en las que defendía a su hijo.

En una conversación anterior, la madre de Pachelo le dice a su hijo que es "sospechoso" porque tiene "una vida más agitada", a lo que el vecino le responde a su madre que tenga cuidado con lo que dice porque sabe que tiene los teléfonos "pinchados", y la vuelve a insultar diciéndole "retrasada".

Pachelo "me da miedo y es capaz de cualquier cosa"

María José Díaz Herrera, amiga de María Marta García Belsunce, declaró este lunes que Nicolás Pachelo es "una persona capaz de cualquier cosa" y que ella le tenía "miedo", incluso actualmente.

La testigo contó que vivía antes en el country Tortugas, donde también residía Pachelo, y que había muchas "habladurías" sobre él: "Que prendió fuego la cuna" del primer hijo del matrimonio que su padre tuvo con una segunda mujer, que cuando murió el padre del acusado en un supuesto suicidio se dijo que su hijo "tenía algo que ver" y que era un "chico conflictivo".

Díaz Herrera dijo que cuando velaban a María Marta comentó con otra persona las dudas sobre el "accidente" que se supone le provocó la muerte al caerse en la bañadera, y que preguntó si, "¿no habrá sido aquel?", en referencia a Pachelo, sindicado como el presunto asesino de García Belsunce hace casi 20 años, el 27 de octubre de 2002.

Los fiscales, quienes acusan a Pachelo de matar a María Marta al descubrirlo robando, explicaron que la víctima era la tesorera de la ONG "Damas de Pilar" y por eso ella se llevaba los fin de semana la recaudación para cuidar el dinero.

La mujer que declaró este lunes y que en la actualidad sigue viviendo en el country "El Carmel" de Pilar, donde perdió la vida García Belsunce, relató, además, un episodio sobre Pachelo y María Marta.

A ella le habían robado a su perro "Tom" y la llamaban exigiendo un rescate como extorsión, pero no al teléfono que ella había publicado en un volante buscándolo en el barrio sino al teléfono fijo de la vivienda. Por eso, dijo Díaz Herrera, María Marta tenía la sospecha de que había sido Pachelo quien lo había robado.

En ese sentido, la testigo recordó cuando su hija fue una tarde a jugar a la casa de Pachelo en el country "El Carmel", y que cuando se lo contó a María Marta, ella le dijo: "¿Estás loca?"