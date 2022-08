"Yo viví una tortura, me separé con mi mujer, cerré la empresa. También la pasamos muy mal y el agobio periodístico era permanente. No teníamos nada que ver a nivel judicial", aseguró Pachelo al pedir declarar cuando la Fiscalía marcó que hay contradicciones en sus distintas versiones sobre la hora en que se fue de El Carmel donde él y la víctima vivían.

"Soy calentón, es distinto a asesino. Soy vehemente. No me gusta quedarme callado cuando algo no es así", explicó en el banquillo de los acusados. Lo que despertó la declaración de Pachelo fue que el fiscal Patricio Ferrari dijo que acomodó sus distintos horarios para tener una coartada, y contradicciones en el horario en que se fue de El Carmel, donde vivía él y María Marta García Belsunce.

Los distintos horarios surgen de escuchas telefónicas que pasó el fiscal de conversaciones que tuvo Pachelo con periodistas, en las primeras, en 2003, dijo que se fue de El country a las 18.20, luego en otra charla a las 18.40.

Pachelo está probado que a las 18:59 del 27 de octubre de 2002 salió del country y, según su versión, se fue a la Ciudad de Buenos Aires para comprar junto a su madre un regalo para su hijo que había cumplido años el 25 de octubre.

"Ella le compró en El Mundo del Juguete. A las 19.40 estaba en un local de Paseo Alcorta, tuve que haber entrado al paseo Alcorta a las 19.20/19.25, y para eso tuve que haber salido del country mucho antes", dice Pachelo en una escucha con el periodista Eduardo Feinmann.

La Fiscalía marcó que, al conocerse el informe de antenas telefónicas que lo ubican a Pachelo en Pilar a la hora del crimen, él cambió la versión sobre el horario de salida y lo ubicó a las 18.35 o 18.40.

En una escucha registrada durante la investigación y exhibida en juicio, Pachelo informa ese horario de salida y que, incluso, regresó a poco de salir porque había se olvidado la billetera, tras lo cual se fue al Paseo Alcorta con su hijo.

"Si hay diferencias de horarios son mínimas, no es para buscar coartadas falsas", dijo Pachelo, quien le recordó al fiscal que no le iba a responder preguntas hasta que actuara de buena fe y aporte el listado de testigos que declaren en cada jornada del juicio.

"Yo no tengo nada que esconder ese 27 de octubre", aclaró y detalló que ese día fue "a buscar el auto al house del barrio" que había dejado estacionado su mujer. "Fui corriendo porque lo había dejado sólo 5 ó 7 minutos en la casa", agregó el acusado.

También apuntó que las cámaras de seguridad del barrio no funcionaban con el ingreso de su mujer con el vehículo por el barrio y sí en cambio cuando él se fue a las 18.59 aquel 27 de octubre de 2002.