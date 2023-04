Palermo: violento robo de motochorros a turista uruguayo

La víctima fue abordada por dos ladrones de a pie que luego huyeron junto a otros dos cómplices que los esperaban en dos motos.

El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Efectivos de la Comisaría 14ª llegaron al lugar luego que el turista hiciera un llamado al 911 para alertar sobre el robo en el que los delincuentes le arrebataron un reloj lujoso que, más tarde y según declaró el propio damnificado, no lo era.

“Fue todo muy rápido: no más de diez segundos. Recuerdo que antes del robo crucé miradas con alguno de los delincuentes. Después, cuando sentí que me agarraban por la espalda, pensé que podía tratarse de un amigo que quería sorprenderme. Fue un poco violento. Por suerte me ayudaron dos chicas que trabajaban en un bar de la esquina”, contó más tarde Nicolás, el turista damnificado, en declaraciones a TN.

El robo ocurrió cuando el turista caminaba con dos bolsas en una de las manos y lo sorprendieron por detrás para tirarlo al piso y robarle sus pertenencias.

Luego del violento robo, los asaltantes escaparon en dos motos que estaba en la zona: una se fue por la calle Gurruchaga y la otra, por El Salvador.

El turista, en tanto, quedó desorientado, sentado sobre el empedrado con heridas superficiales. Posteriormente fue auxiliado por los empleados de un local gastronómico cercano.

“Estaba muy asustado. Lo lastimaron un poco, pero por suerte no tanto. Me contó que venía de hacer una compras y que, cuando se dio cuenta de que lo estaban siguiendo, pensó en tomarse un taxi. No llegó a hacerlo: lo atacaron antes”, contó a TN Tania, empleada de un local de la zona, quien asistió al turista.

La imagen de la ciudad frente al turismo

“Me preocupa la imagen ante el turismo, porque para nosotros el turismo es muy importante. Hace un tiempo fue un hombre de nacionalidad estadounidense. Ahora un uruguayo”, lamentó ante las cámaras de TN Santiago, el encargado de otro bar de Palermo, recordando el episodio pasado.