La fuerza dispuso, según directivas emanadas del Comando Institucional, un “control poblacional” sobre la calle Venezuela al 1500 y sus alrededores, con el objetivo de “desalentar conductas sancionadas en la Ley 23.737”, conocida como ley de Drogas.

El personal abocado a estos procedimientos son de las divisiones Operaciones Antidrogas Urbanas y Operaciones Antidrogas Especiales, ambas dependientes del Departamento Operaciones Metropolitanas de la Policía Federal.

También cooperan el Departamento Sistema Contra el Narcotráfico, la División Canes Detectores de Drogas y el Departamento Orden Urbano y Federal.

La disposición de la Policía Federal fue dispuesta por la misma Jefatura, ya que hasta el momento, según pudo averiguar NA, la Justicia no adoptó medida alguna tras la agresión a Grimaldi. El periodista atribuyó los golpes recibidos a responsables de una barbería situada bajo el edificio que vive en esa zona, y adjudicó el hecho a denuncias que realizó contra el narcotráfico y otras actividades ilegales en la zona.

Según el propio comunicador, el incidente ocurrió alrededor de las 14:30 en Venezuela al 1500, cuando descendió al local situado bajo su edificio, regenteado por personas oriundas de República Dominicana, a reclamar por el alto volumen de la música que se pasaba en el lugar.

“Se me pusieron frente a frente. Yo nunca reaccioné, pero me parece que le quisieron pegar a mi mujer y me puse delante”, dijo el periodista, que recibió una trompada en la parte superior de la nariz.

El comunicador, de 52 años, fue trasladado al Instituto del Diagnóstico, donde le practicaron una tomografía y se le realizó un punto de sutura, mientras que en el caso intervino la fiscal número 15, a cargo de Mariana Fernanda Garcia.

Grimaldi, en declaraciones a distintos medios, adjudicó la agresión a sus denuncias contra el lugar, una barbería que había sido cerrada por distribuir droga, y que volvió a abrir con otro nombre.

En el mismo lugar, habían detenido a un hombre de nacionalidad dominicano conocido como “Chibolo”, a quien le habían secuestrado en su momento unos 40 kilos de cocaína.

"Se están tomando intervenciones en toda la cuadra están interviniendo todas las fuerzas policiales y están tomando denuncia de todos los vecinos. aprovechen para poder denunciar en este momento todas las Cuevas y las cocinas de droga que hay en distintos lugares y los focos de venta porque si no, esto no termina más zona Monserrat Constitución San Cristóbal aprovechen porque este es el momento. Está lleno de policías y móviles inclusive móviles como los de televisión donde se compactan imágenes y se están tomando en toda la zona con detenciones incluidas", escribió el periodista en su perfil de Facebook.