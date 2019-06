Piden que incauten las armas de 10 policías por un crimen

El pedido fue realizado ante el titular del Juzgado de Garantías Nro. 3 de San Martín, Mariano Grammático Mazzari, por el abogado Fernando Sicilia, que representa a los padres de la víctima, quienes ya fueron aceptados en la causa como particular damnificado. En tal sentido, el letrado explicó que la fiscal Gabriela Disnan dispuso que sólo se periten las armas de los cuatro policías que admitieron haber disparado durante la persecución por las calles de Martín Coronado. Se trata de los oficiales subayudantes Gonzalo Juárez y Julián Juncal, el oficial subinspector Sergio Montenegro y el oficial Rodrigo Canstatt.

"Nosotros queremos que se periten las armas de todos los policías y por eso le solicitamos al juez su secuestro, ya que se iniciaron las pericias sobre cuatro, pero faltan seis. Además, nos tendrían que haber notificado para que designemos un perito de parte y no lo hicieron", afirmó Sicilia, quien cuestionó que la Fiscalía haya solicitado la detención de los jóvenes que estaban con Cagliero durante el confuso episodio, la cual fue rechazada por el juez, y no de los policías sospechosos, que están acusados de "homicidio calificado y lesiones graves".

En tanto, Adriana García, madre de la víctima fue recibida por el juez Grammático Mazzari, quien le manifestó que estaba a "su disposición" y le explicó que la causa se había dividido en dos partes: una, la que investiga el accionar policial y la muerte de su hijo, y la otra, el supuesto robo.

"Vemos cierta lentitud. Diego no se llevó nada del supermercado, fue a pagar y después terminó muerto", manifestó la mujer, quien también criticó que no se hayan secuestrado las armas de todos los efectivos que intervinieron en el procedimiento. En forma previa, se reunió con la fiscal Disman, a quien le pidió "que sea independiente para saber qué pasó" porque a ella hay "cosas" de este expediente que no le cierran.

Los cuatro policías fueron notificados la semana pasada del inicio de la causa penal en su contra y quedaron desafectados de su cargo por orden del auditor general de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, Guillermo Berra.

De acuerdo a lo que da por acreditado en el expediente, el pasado 19 de mayo un grupo de ocho jóvenes llegó en una camioneta al supermercado "Día" ubicado en Perón al 7300 de Martín Coronado, efecutaron compras y pretendieron irse sin pagar, generándose una discusión con el personal de seguridad del comercio. Si bien terminaron dejando las cosas, se radicó la denuncia y personal de la comisaría 5ta. de Tres de Febrero montó un operativo cerrojo, donde varios patrulleros interceptaron a 17 cuadras, en la esquina de Campo de Mayo y avenida Márquez, al vehículo en el que iban los jóvenes.