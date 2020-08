Juan Luis Ale, ex jefe de Policía y ex diputado provincia de Chubut, fue encontrado culpable por los delitos de abuso deshonesto y abuso sexual gravemente ultrajante de las hijas de su ex pareja

El Tribunal Penal de Puerto Madryn dará a conocer el martes 31 de agosto la pena que se le aplicará al ex jefe de la Policía de Chubut y ex diputado provincial, Juan Luis Ale, que fuera condenado por los delitos de abuso deshonesto y abuso sexual gravemente ultrajante de las hijas de 9 y 10 años de su ex pareja.