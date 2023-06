Policía muerta: afirman que sufría violencia de género y negaron un suicidio

"Nicole no se mató, Nicole amaba vivir, amaba a su hija, amaba su profesión, Nicole no se suicidio, justicia por ella, justicia por su bebé", publicó en las redes sociales Sol Martínez, amiga de Nicole Manuela Okonski, quien fue encontrada hace dos días muerta a causa de un disparo en el esternón en su vivienda, ubicada en la esquina de Olivera César y Chile de la mencionada localidad bonaerense.

Por el hecho, la fiscal Mabel Amoretti, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 descentralizada de Escobar, aguardaba para las próximas horas el resultado de algunos peritajes importantes, como el barrido electrónico en busca de restos de pólvora, tanto en las manos de la propia joven fallecida, como en las del novio de la víctima.

A lo largo de un posteo difundido a través de la red social Facebook, Sol Martínez aseguró que Nicole sufría violencia de género por parte de su pareja, también policía de la Ciudad y con quien tenía una bebé de ocho meses.

Si bien la Justicia confirmó que no existen acreditadas denuncias de Okonski de violencia de género por parte de su pareja, Martínez explicó en su posteo que su amiga decidió no denunciarlo para que el hombre "no pierda su trabajo", ya que también era miembro de la Policía de la Ciudad.

"Ahora una bebé va a vivir por el resto de su vida sin un solo recuerdo propio de su mamá. Mamá que la amaba y soportó maltratos por no exponer a su hija. Las personas que te aman te van a extrañar, te van a recordar y te van a desear un descanso eterno Niky hermosa", continuó Sol.

En ese sentido, la mujer finalizó: "Las personas que te aman van a luchar porque esto se esclarezca, para que el violento no vuelva a VIOLENTAR a nadie más, para que tú hija crezca y se eduque fuera del ambiente nocivo y no merecedor de tan hermoso ser que dejaste acá, en este plano. Vamos a pelear para que tu muerte no sea una más. No tenés que ser una de las tantas olvidadas. Hasta siempre Okonski".

El episodio que se conoció en las últimas horas ocurrió el martes pasado cuando agentes del Comando Patrulla del partido de Escobar concurrieron al domicilio en el que residía la mujer de 23 años, donde constataron su fallecimiento a raíz de una herida de arma de fuego en la zona de su tórax.

En el lugar se encontraba el novio de la víctima, quien les refirió haber mantenido una discusión y que posteriormente la agente tomó su arma reglamentaria y se efectuó un disparo en el pecho.

En la propiedad se presentaron la Policía Científica, una médica forense policial y la fiscal Amoretti, quien supervisó las tareas de los peritos.

En ese marco, se observó en el cuerpo de la víctima un orificio de salida en el arco costal posterior y se secuestró un proyectil, aparentemente de calibre 9 milímetros, informaron fuentes policiales.

A su vez, se realizó la prueba de barrido electrónico sobre las manos de la víctima y de su novio y se incautaron ambas armas reglamentarias, para mediante peritajes determinar quién efectuó el disparo mortal.

Al momento, la causa fue calificada legalmente como “averiguación causales de muerte” y la fiscal Amoretti no adoptó ningún temperamento legal en cuanto a la pareja de la víctima.

"Se disponen medidas de coerción en base a pruebas, las cuales todavía no se han incorporado", dijo una fuente de la investigación, que agregó que "algunos resultados de peritajes demoran varios días".