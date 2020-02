El otrora piloto apenas fue condenado en junio de 2017 a dos años y medio de prisión en suspenso, más cuatro años de inhabilitación para manejar, en un cuestionado juicio abreviado sin haber sido detenido nunca y al margen de la causa penal, la demanda en lo civil todavía no fue resuelta. El próximo 25 de marzo se celebrará una audiencia, en la que se intentará establecer cómo continúa este expediente, en el que el resarcimiento económico que debe percibir la víctima, a partir de los perjuicios ocasionados, se estima millonario. No obstante, la madre del pequeño denuncia que Ramos "sigue poniendo miles de trabas, como eludir ser notificado, contando con la complicidad de todo un sistema que se lo permite". Rocío Dusek está, una vez más, en una clínica de la ciudad de Buenos Aires junto a su hijo ante otra complicación que ha surgido, debiendo viajar desde Mar del Plata y tal como viene ocurriendo en los últimos años afrontando ese costo con recursos propios y el aporte de gente solidaria. Los gastos de la atención médica corren por cuenta de IOMA (la obra social que se hizo cargo, a partir de haber presentado un recurso de amparo solicitando la asistencia sanitaria del nene), pero nada alcanza para esta mamá que la sigue peleando y que solo pide que "sumen en sus oraciones a Thiago".

"A mí no me interesa el dinero, ninguna plata va a reparar todos los padecimientos que tuvimos, tenemos y vamos a seguir afrontando. Yo necesito estar fuerte por mi hijo y además de lo espiritual, muchas veces se necesita una suma para viajar y poner los 6.500 pesos para cada internación en el Instituto Fleni, que después me reintegran, luego de tener que esperar y hacer muchísimos trámites. Por eso, hay una cuenta abierta en el Banco Nación a mi nombre (Sucursal 1185 - Nro. de cuenta 1481427685 a nombre de Rocio Dusel. CBU 0110148130014814276851) para todo aquel que desee colaborar, siempre estaré agradecida", sostuvo la mujer, en diálogo con DIARIO POPULAR.El 29 de marzo de 2014, en horas de la tarde, un matrimonio con sus dos hijos transitaba con un Chevrolet Corsa de vuelta a su casa de Mar del Plata, cuando a la altura del kilómetro 19 de la ruta 226, fueron embestidos por atrás por el Mercedes Benz que Eduardo Germán Ramos manejaba con un notorio exceso de velocidad y luego de comprobaría que en estado de ebriedad, al ser sometido al control de alcoholemia.

Este siniestro vial se registró en el paraje La Gloria de la Peregrina, en inmediaciones de Sierra de los Padres, dejando a la pareja y su hija mayor de entonces 7 años a distintas heridas de consideración, aunque las más graves las padeció el más chico. Thiago Joel Franco nunca logró recuperarse, quedando cuadrapléjico, con síndrome post concusional, epilepsia y trastorno de la conducta sociable, que se traduce en inestabilidad emocional, ansiedad, falta de concentración, crisis de furia e irritación.

"Lalo" Ramos, por entonces retirado de las competencias de automovilismo, pero un reconocido empresario se había volcado a la política, para acompañar al entonces precandidato a presidente Mauricio Macri. Era mencionado como posible postulante a la intendencia de Mar del Plata por el PRO, pero este episodio, sumado a los antecedentes que tenía por conducir borracho y chocar, lo hicieron quedar al margen de una carrera política.

En junio de 2017, cuando la causa había sido elevada a juicio oral y público, su abogado defensor Facundo Caparelli acordó con el fiscal Pablo Cistoldi dirimir la cuestión en un juicio abreviado, en el que sólo recibió dos años y medio de prisión en suspenso, más cuatro años de inhabilitación para manejar, a pesar de la oposición de la familia de la víctima y la posterior apelación presentada por el letrado Maximiliano Orsini.

En forma exprés, el Tribunal de Casación penal bonaerense volvió a beneficiar a Ramos, rechazando el recurso presentado en contra de la aplicación del juicio abreviado, tal como había sucedido con la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mar del Plata.

Antes de recibir esa exigua pena por la "tentativa de homicidio culposo y lesiones graves", la defensa del ex piloto habría intentado ofrecer una suma de 200.000 pesos como resarcimiento a los padres de Thiago Franco, tendiente a cubrir los gastos de traslado a la ciudad de Buenos Aires para seguir con su complejo tratamiento médico. Eso fue rechazado. Ahora, se celebrará una audiencia por la demanda civil, recién seis años más tarde, donde el monto que debería afrontar Ramos.

