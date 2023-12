Quién era Hernán Costa, el "laburante" asesinado en Quilmes

La víctima tenía 49 años, residía en la localidad de Florencio Varela, era soltero y amante de los “fierros”.

En sus redes sociales compartía varias imágenes en el gimnasio, así como también publicaba fotos de su motocicleta Honda Tornado. “Ser feliz siempre”, escribió en uno de sus posteos.

Además de su afición por el entrenamiento y las motos, Costa trabajaba en la cocina de “Marcelo”, el reconocido restaurante de Puerto Madero dedicado a la comida italiana, y fue definido por su familia como una persona “laburante”.

Su muerte generó un dolor e indignación en Quilmes. “Duele y lastima cómo vivimos a la merced de chorros, sinvergüenzas, pero cuando te toca de cerca duele mucho más. Hoy el cielo se llevó a una gran persona; laburante, lleno de vida. Un ser maravilloso”, posteó Laly, comadre de la víctima, en su muro de Facebook.

Y siguió: “¡¡No caigo, gordo!! De verdad, solo deseo que Dios te reciba a su diestra y te dé luz en tu nuevo andar. Te recordaré siempre con todo cariño del mundo, con esa gran algarabía tuya y, desde donde estés, dale fuerzas a la familia”.

Embed QUILMES: MOTOCHORRO FUSILÓ A VECINO PARA ROBARLE LA MOTO. ATENCION IMÁGENES IMPACTANTES #ManoDuraYa pic.twitter.com/9GNZlejlbn — EN LA MIRA (@enlamiraradio) December 14, 2023

Cabe mencionar que el crimen ocurrió cerca de las 16 en la esquina de avenida Calchaquí y la calle Jujuy, donde fue interceptado por dos motochorros armados. En las imágenes se observa el momento en que la moto de la víctima queda tirada sobre la calzada, muy cerca de un colectivo de la Línea 148 que llevaba pasajeros.

Justo en ese momento, pasaba una camioneta negra que le impide regresar a su vehículo y, entonces, uno de los delincuentes se baja de la moto que conduce su cómplice y se dirige al rodado mientras apunta con su arma a todos los que presencian el hecho. Luego, retrocede.

Costa logra acercarse a su rodado y, en un intento de impedir el robo, le pega con su casco al ladrón y lo tira al suelo. Sin embargo, el delincuente sacó un arma y le disparó en el pecho.

Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se hizo presente en la escena y trasladó a Costa en estado crítico a un hospital cercano.

Falleció poco después, pese al esfuerzo de los médicos.

Embed Esto es Quilmes mataron a una persona para robarle una moto Tornado. Calchaquí y Jujuy fue el hecho. pic.twitter.com/ls9wsaWjy4 — Zainab Rosales Giménez (@OrgZainab) December 15, 2023

Los vecinos de esa zona de Quilmes Oeste se movilizaron al lugar del crimen, quemaron neumáticos y exigieron justicia.

“Lo único que esperamos es que el que las hace las pague, que no salgan enseguida”, gritó uno de los hombres que aplaudía pidiendo Justicia en diálogo con Crónica TV.

Otro manifestante que se identificó como Pili, dijo que cuando sale a comprar va armado.

En paralelo, se movilizaron los motoqueros que trabajan en diversas plataformas de delivery. Uno de ellos se mostró muy enojado ante los medios, incluso, al borde del llanto.

“Acá lo único que queremos es laburar en paz. No puede ser que acá no podemos laburar tranquilos. Yo sé que paso a Capital y trabajo con los ojos cerrados, porque más de un arrebato no pasa; pero acá vos cerraste los ojos y te mataron”, sentenció.