Quién es el hombre que fue detenido por ir armado al acto de Javier Milei

El sujeto detenido fue identificado Francisco Agustín Castro, un hombre de 76 que habría sido efectivo de la Policía Federal, un dato que aún no fue confirmado. Según dan cuenta sus registros comerciales, se supo que el hombre está libre de deudas y que es un jubilado de PAMI.

De acuerdo a lo publicado por Diario de Cuyo, las fuerzas de seguridad locales se comunicaron con la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), quienes informaron que el hombre tiene vencida la portación de armas desde el año 1999. Además, indicaron que tiene vencida la tenencia de legítimo usuario desde el año 2003.

Luego de ser detenido, Castro fue conducido a la Comisaría 2da y se espera en las próximas horas será trasladado por Gendarmería. Por el momento, continúa en la dependencia de la fuerza de seguridad provincial.

La presentación del jefe de Estado había sido anunciada para las 11 de la mañana, pero el inicio del acto se demoró varios minutos y fue en ese lapso que se conoció la noticia de la detención de una persona armada.

Según reveló el secretario de Seguridad provincial,Gustavo Sánchez, a medios locales: "En un retén encontraron auna personacon una pistola 9 milímetros, con cargador y proyectiles,apta para el disparo".

Fuentes policiales confirmaron que llevaba además una especie de capucha con la que intentaba ocultar su rostro.

"Hubo oposición a la aprehensión, pero ya está detenido. Esta persona no poseía documentación que justificara la tenencia del arma", indicó Sánchez en declaraciones al diario Zonda.

Asimismo, el secretario confirmó que "se ha puesto en conocimiento a las UFI correspondientes para que tomen intervención y procedan judicialmente".

El plan que presentó Javier Milei

El presidente Javier Milei presentó el Plan Nacional de Alfabetización en la provincia de San Juan, junto al gobernador Marcelo Orrego, y respaldó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en plena crisis del área. En su exposición, cuestionó las ideas de la izquierda al asegurar que "empobrecieron a la Argentina".

"Hemos retrocedido décadas en materia educativa. Evidentemente, el desarrollo económico y el desarrollo educativo van de la mano, de la misma forma que la decadencia económica necesariamente arrastra la decadencia educativa", señaló el jefe de Estado desde la Casa de Sarmiento. En la misma línea, argumentó: "Porque un chico que no come es un chico que no puede estudiar, y un chico que no estudia es un chico que no puede progresar. No extraña que venga por izquierda, esas ideas que nos empobrecieron como país".

"No extraña tampoco que quienes promueven estas ideas sean también los que, desde el Gobierno nacional, impusieron el cierre de las escuelas, en el año 2020 e interrumpieron irresponsablemente el desarrollo educativo de millones de chicos", retrucó en una crítica direccionada a la gestión del ex presidente Alberto Fernández y las medidas que dispuso en plena pandemia.

Escoltado por el vocero presidencial, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menen, el Presidente aseguró que su administración no va a ser "cómplice" del analfabetismo por lo que pidió "aunar esfuerzos entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la sociedad" para que "los niños argentinos puedan aprender a leer y escribir a lo largo y ancho de nuestro país".

En la previa al acto, efectivos de seguridad detuvieron a un ex policía que portaba un arma 9 milímetros "apta para el disparo" en los alrededores de la Casa de Sarmiento.