Quilmes: acusan a un remisero de abusar a una adolescente

Un numeroso grupo de personas se concentró en el cruce de la autopista Buenos Aires-La Plata y calle Otamendi, en inmediaciones de donde reside el sospechoso con la intención de “escracharlo” y manifestar su bronca por la inacción judicial frente el hecho de violación de la chica, pero también se movilizaron frente a la sede de los Tribunales de Quilmes, donde también se produjeron incidentes, y en la puerta del hospital Isidoro Iriarte, donde se encuentra internada la víctima.

Frente a la casa del sindicado violador hubo pedradas y hasta intentos de linchamiento, pero la intervención policial logró calmar un poco los ánimos. No obstante, se dieron corridas, gritos y acusaciones a los funcionarios judiciales que “lo largaron enseguida, como si nada hubiese pasado, cuando la nena está en la cama de un hospital”.

Según el relato de la familia de la adolescente, la violación “ocurrió el pasado fin de semana cuando fue a un corso y llamaron al remisero, que es conocido desde hace muchos años. Vino con su Renault Kangoo y llevaron primero a una amiga hasta la casa, pero después trabó las puertas y agarró otro camino”.

De acuerdo a lo manifestado por una tía de la chica, el chofer “la sometió a distintos abusos sexuales durante cuatro horas, golpeándola y amenazándola”, quien agregó que, horas después, la Policía detuvo al principal sospechoso, siendo trasladado a la comisaría 1ª de Quilmes para su identificación y toma de muestras de ADN.

La víctima quedó internada en el hospital Isidoro Iriarte, donde se le practicó el protocolo para episodios de abuso sexual y quedó internada en observación, debido a las lesiones que habría padecido en la agresión que se atribuye a este sujeto.

En base a lo indicado por los familiares y vecinos, la Unidad Funcional de Instrucción Nº 8 de Quilmes quedó a cargo de la investigación y lo liberaron de inmediato. Según voceros judiciales, el remisero “nunca estuvo detenido, ya que los médicos que atendieron a la adolescente no pudieron constatar lesiones compatibles con lo denunciado. No había signos de violación”.

“La denuncia no condice con los elementos de prueba reunidos hasta el momento. El cuerpo médico que examinó a la menor de edad no pudo corroborar lo denunciado”, remarcaron, agregando que el hombre “solo fue trasladado a la comisaría a los efectos de identificarlo y notificarlo del inicio de la causa, pero una mera denuncia no alcanza para pedir su detención, se necesitan pruebas que no las hay en este caso”.

“Estamos colectando pruebas. Lamentablemente los tiempos procesales no son los mismos que los que necesita la gente. Es entendible que en la desesperación salgan a reclamar. Esperamos por el resultado de ciertas pruebas que son fundamentales, como las declaraciones de otros médicos del hospital en el que estaba internada y hasta el testimonio de la chica”, precisaron desde la Fiscalía.

ADEMÁS:

Quilmes: murió la mujer quemada y ya son 32 las víctimas de femicidio en 2019

Una mujer apareció muerta con un golpe en la cabeza y tirada en la bañera