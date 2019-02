Mientras tanto, la Policía montó un operativo de contención y rodearon la casa del hombre señalado como el autor del crimen contra la menos.

Varios vecinos cuestionan ante las cámaras de televisión: "¿por qué lo liberaron en 24 horas?". Sin embargo, fuente judiciales dijeron a POPULAR que el remisero no llegó a ser arrestado.

“La denuncia no condice con los elementos de prueba reunidos hasta el momento. El cuerpo médico que examinó a la menor de edad no pudo corroborar lo denunciado. Una mera denuncia no alcanza para pedir la detención del acusado”, dijeron a este medio fuentes de la investigación judicial.

“El primer médico no pudo vislumbrar lo denunciado por la madre de la menor”, dijo la misma fuente y agregó que “el acusado nunca estuvo detenido. Fue trasladado a una comisaría e identificado, pero nunca estuvo detenido”.

Mañana es un día clave para la investigación, porque llegarán a la fiscalía pruebas fundamentales como las declaraciones de los médicos del hospital en el que se encuentra internada y también el testimonio de la menor de edad.

Las fuentes de la investigación informaron que “estuvimos en contacto con la madre de la víctima, que nos refiere que ella no está relacionada con los incidentes frente a la casa del acusado. El padre de la menor es quien encabezó el reclamo”.

El procedimiento está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de Quilmes.

Ante una situación de violencia de género, siempre es recomendable realizar la denuncia. Se puede llamar al 144 las 24hs. También se puede acudir a Comisarías de la Mujer y la Familia o, eventualmente, a cualquier comisaría cercana. También se puede recurrir al Juzgado de Garantía de turno o fiscalía. Acá, todos los organismos dependientes del Estado Nacional donde se podrán hacer las consultas y las denuncias pertinentes.

