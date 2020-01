La víctima, de 25 años, llegaba a su casa ubicada en las calles Joaquín V. González e Islas Malvinas, cuando cuatro sujetos lo sorprendieron a punta de pistola.

"Abrí el portón del garaje para entrar el auto y veo que llegan dos motos y uno se baja. Me quieren robar una moto que tenía guardada, yo corro para adentro, para que se la lleven, y me tiraron un disparo por la espalda", manifestó Ezequiel Silveira, el protagonista de una verdadera historia de terror.

Volvió a nacer

Por la gravedad del caso, el joven sabe que pudo haber perdido la vida. Por eso, en diálogo con Radio FMQ, aseguró que "milagrosamente" la bala no le provocó daños de consideración. "Me quedó (el proyectil) alojado en el cuerpo. Supuestamente no corro riesgo de nada", agregó Ezequiel, quien ayer recibió el alta luego de permanecer la noche internado en un nosocomio.

La investigación recayó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 del Departamento Judicial Quilmes, en el marco de una causa que fue caratulada como "Lesiones leves".

Por el momento, los agresores se mantienen prófugos y son intensamente buscados. Para dar con los responsables, los investigadores analizan distintas cámaras de seguridad, entre las cuales se encuentra una filmación tomada desde una vivienda lindera que muestra parte del hecho.

Vecino justiciero

Un vecino de la cuadra observó la secuencia, salió a correr a los delincuentes y logró recuperar la moto que se habían llevado. A diferencia de Ezequiel, el hombre tuvo una cuota de mayor suerte debido a que los malvivientes también a él le tiraron a matar, pero los disparos no fueron certeros.