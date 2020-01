Marcelo, la víctima del reciente episodio, contó que logró esquivar a sus atacantes y que, luego, escuchó detonaciones de un arma de fuego. De acuerdo al testimonio del motociclista, esa tarde volvía a su casa de Bernal Oeste por el Acceso Sudeste, cuando varios sujetos se pusieron en medio del camino para intentar robarle su moto. "Me apuntaron, traté de esquivarlos. Escuché un disparo pero no sé si fue al aire. Fue una desgracia con suerte", consideró.

Asimismo, recordó que, en septiembre de 2019, un joven de 23 años murió en ese lugar luego de perder el control de su moto cuando le arrojaron un piedrazo. Se trata de Nahuel Zacarías, quien había sido padre hacía poco tiempo, era vecino de Bernal y habitualmente pasaba con su moto por el Acceso Sudeste.

"La situación es la misma. A pesar de que pasó lo que pasó, no se tomaron medidas como para que no vuelva a suceder. No pensás que te puede pasar. Ya estamos acostumbrados", agregó Marcelo, al mismo tiempo que, en diálogo con Radio FMQ, aseveró que "nunca se ve movimiento de policías" y que "Bernal parece abandonado".

Una "cacería"

Los históricos hechos de inseguridad en el Acceso también se cometen con otra modalidad que se conoció hace pocos meses, en la que motochorros "cazan" a sus víctimas, las obligan a frenar y les quitan todas sus pertenencias, todo sobre el trayecto del Acceso Sudeste.

Vecinos de Bernal Oeste y Don Bosco vienen denunciaron esta preocupante situación de inseguridad desde el años pasado, cuando varios delincuentes comenzaron a circulan por ambas manos para atacar, mayormente, a otros motociclistas.