Reconocen la labor de un funcionario de la Policía Bonaerense

En una sencilla, pero emotiva ceremonia desarrollada en la sede del barrio porteño de Floresta, el titular de la AAAI, Adalberto Assad, entregó una plaqueta a De la Fuente, acompañado de otros dirigentes y representantes de la comunidad, en las que se destacaron "los valores humanos para la colaboración mutua durante estos 25 años".

Entre anécdotas de momentos compartidos, Walter De la Fuente y Assad coincidieron en poner de relieve la labor conjunta que han desplegado a lo largo del tiempo y no faltaron los recuerdos entre estos "amigos de la vida". Por ejemplo, no faltó la mención a los especiales operativos que tuvieron lugar en torno al cementerio islámico (ubicado en la localidad de Justo Villegas, en el partido de La Matanza), durante las exequias del ex presidente Carlos Saúl Menem y también, mas allá en los años, la de su hijo Carlos Menem Junior.

Durante el encuentro, los miembros de la AAAI señalaron que este "pequeño homenaje, es apenas un acto de agradecimiento a la calidad humana y al profesionalismo que Walter siempre ha puesto a disposición de nuestra entidad y la comunidad en general".

Cabe señalar que desde su función en la Dirección de Enlace Institucional de la Policía de la provincia de Buenos Aires, el capitán Walter De la Fuente, ha llevado adelante una tarea solidaria, en su relación con distintas instituciones de bien público y que si bien viene cumplimentando desde hace varios años, se acentuó con las necesidades urgentes que surgieron durante la pandemia por el Covid-19.

Su condición de bombero voluntario, cumpliendo funciones en el histórico Cuartel de La Boca, también lo ha colocado en ese trabajo de servicio a la comunidad, y colabora con comedores barriales del Conurbano y zona sur de CABA.

"Ha sido un gran momento con la gente de la Asociación Argentina Arabe Islámica, donde tengo muchos amigos, entre ellos su presidente Adalberto Assad. Recibo este reconocimiento con mucha emoción y sabiendo que siempre estamos dispuesto a colaborar, enlazando las instituciones y sirviendo a la comunidad", concluyó De la Fuente.