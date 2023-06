Rosario sangrienta: otro asesinato de un hombre a balazos

La víctima fue identificada como Alejandro Daniel Almada, quien fue atacado por desconocidos en el Pasaje 518 y Arrieta, a pocos metros del Casino City Center.

De inmediato, fue traslado en un móvil policial al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde falleció horas después por las graves lesiones sufrifas.

El caso es investigado por el fiscal de homicidios dolosos de turno en Rosario, Adrián Spelta, quien ordenó varias medidas que apuntan a determinar la mecánica del hecho e identificar al o los agresores.

Con el crimen de Almada, ascienden a 142 los homicidios registrados en lo que va del año en Rosario.

Le dispararon cinco veces para robarle una camioneta

En la localidad de San Justo, en el partido de La Matanza, un hombre intentó ser asaltado por dos motochorros, los que le pidieron las llaves de una camioneta mientras que le apuntaban con una pistola, cuando llegaba a su hogar.

Los vecinos, cansados de la inseguridad y de la total facilidad que tiene los delincuentes para transitar por la zona, decidieron colocar alarmas vecinales para espantar a los ladrones. Esta vez, los aparatos colocados lograron el efecto buscado ya que los motochorros escaparon.

El hecho ocurrió el sábado por la noche, cerca de las 22 en la calle Salta al 3100, a metros de la intersección con Rivera Indarte. Patricio, la víctima, estaba abriendo una de las tres cerraduras que tiene en la puerta de su casa cuando fue interceptado por dos motochorros.

"Los vi venir, pasaron de largo y volvieron en contramano con el arma en la mano", contó la víctima en una entrevista con Telefe.

En el video se ve cómo Patricio corre y cae al medio del asfalto, mientras aparece en escena uno de los delincuentes apuntándole con su arma.

robo-san-justo.webp Un hombre fue asaltado por dos motochorros en La Matanza, quienes le dispararon cinco veces para poder robarle su camioneta.

“¡Pegale un tiro! ¡Pegale un tiro! ¡Levantalo, levantalo!”, se escucha gritar a uno de los malvivientes.

“Tranquilo, tranquilo, no tengo la chata, no tengo la llave”, le exclama Patricio de forma desesperada a uno de los delincuentes que lo apunta con un arma, mientras el otro espera subido a la moto.

“Dámela ya porque te pego un tiro, te tiro, dame la llave”, le exige el ladrón mientras la víctima le entrega el celular y la billetera.

Tras esto, el delincuente disparó al aire y comenzó a sonar la alarma activada por los propios vecinos.

Sin embargo, dado que luego de ese escape "volvieron a la puerta de mi casa, agarraron las llaves y abrieron la camioneta, pero no se la llevaron. Desde la esquina les grité que no me la saquen y fue en ese momento que me volvieron a apuntar y dispararon tres veces", relató Patricio.

En tanto, los ladrones se fugaron sin consensuar el robo de la camioneta.