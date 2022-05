Salta: dan de alta al turista que cayó al dique Cabra Corral

“Ya me dieron el alta, pero sigo con dolores y estrés por la caída, por lo que estoy con medicación”, expresó Martín Méndez, tras lo que destacó: “Lo importante es que los estudios médicos indican que no me quedaron secuelas irreversibles”.

Méndez, 36 años y oriundo de Buenos Aires, cayó al agua cuando la soga con la que practicaba bungge jumping se soltó y lo precipitó desde unos 40 metros de altura, desde el puente carretero del dique Cabra Corral, situado a 70 kilómetros al sur de la capital salteña, en el municipio de Coronel Moldes.

“Está todo en manos de la justicia. Hice la denuncia el mismo día del accidente, cuando vinieron de la comisaría al hospital”, contó Méndez.

Asimismo, reveló que se presentó ante Medicina Legal y el sector de Odontología Legal, al tiempo que declaró ante la Fiscalía interviniente en la causa, que está a cargo de las correspondientes investigaciones.

La caída se suscitó debido a que una de las cuerdas del servicio no estaba bien sujetada al mosquetón de seguridad, y se soltó en el momento de la caída, por lo que el turista se precipitó pesadamente al espejo de agua.

Desde allí fue rescatado de inmediato por una lancha que la empresa posee apostada a pocos metros del lugar en el que los interesados en este servicio de bungge jumping -un tipo de deporte extremo- saltan al vacío.

La rudeza de la caída le provocó politraumatismos, mientras que la temperatura del agua, hipotermia, lo que obligó a su urgente traslado al hospital local, donde le practicaron las primeras atenciones médicas, tras lo que fue derivado a una clínica de Salta Capital, donde quedó internado hasta hoy, para su recuperación y la realización de diversos estudios.