Se trata de Víctor Giménez, de la empresa de transporte El Cóndor, quien el miércoles por la mañana salió de su domicilio y desde ese momento no se tuvo más conocimiento de su paradero, pese a los compromisos que tenía. No obstante, pasado el mediodía se comunicó con su hijo desde un teléfono no identificado y le solicitó que reúna una determinada cantidad de dinero.

Esto disparó una dinámica contrarreloj y se estableció contacto con el ministro de Seguridad y Justicia provincial, Abel Cornejo, quien inmediatamente puso a disposición al jefe de Policía, José Alberto Ibarra, y por jurisdicción tomó intervención el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, quien también puso en conocimiento de la situación a sus pares federales Ricardo Toranzo y Eduardo Villalba.

Ramos Ossorio informó que, ante los sucesos, se realizó una investigación "en tiempo real", que permitió, mediante "distintas tareas, mantener contacto con la persona secuestrada".

"Quien mantenía el contacto con el secuestrado era su hijo, pero el relato que daba y las cosas que pedía eran absolutamente guionados, por lo que nos dimos cuenta que estaba siendo presionado", precisó el fiscal.

En ese sentido, agregó: "Deslizó algunas palabras claves para que nosotros nos diéramos cuenta que el procedimiento tenía razón de ser".

Ramos Ossorio indicó además que “fue acordado un mecanismo de entrega controlada, en un lugar monitoreado, por lo que fue desarrollado un operativo cerrojo para evitar la salida de vehículos en el área".

"En el momento de la entrega controlada los secuestradores advirtieron la presencia policial, por lo que se dieron a la fuga, lo que derivó en una persecución que terminó cuando la camioneta en la que viajaban chocó contra una casa particular, tras lo que los dos delincuentes se dieron a la fuga a pie y fueron detenidos", precisó.

Detenidos secuestro Secuestran a un empresario y lo liberan tras pago de rescate: hay tres detenidos (Foto ilustrativa)

El fiscal detalló que a los dos detenidos en el momento del procedimiento se le sumó hoy un tercer hombre, y destacó que "uno de los detenidos tiene 18 años y hoy tenía su acto de egresados del colegio".

El empresario fue rescatado sano y salvo, de la parte trasera de la camioneta, donde fue hallado maniatado y con lesiones leves.

Los detenidos son salteños y algunos tienen antecedentes de hechos contra la propiedad.

"Se trata de integrantes de un equipo de fútbol", manifestó Ramos Ossorio, quien detalló que "hay un cuarto hombre prófugo por este hecho, que ya está identificado" y apuntó que "desde el mediodía la causa pasó al fuero federal".

Los cuatro chicos involucrados son muy jóvenes, e inclusive realizaban publicaciones en Facebook mientras tenían al empresario bajo su control.

"Ojalá salga todo bien!! Después que explote, Bb", dice una de las publicaciones de los jóvenes secuestradores en la red social, dos horas después de haber captado a Giménez y antes de llamar al hijo de la víctima.

En tanto, el procurador general salteño, Pedro García Castiella, se refirió hoy al secuestro como "un hecho absolutamente inusual y extremadamente grave".

"Quiero hacer hincapié en la gravedad del hecho y en el éxito de la recuperación sana y salva de la persona secuestrada y del dinero que estaba pactado para una entrega que fue controlada", y que permitió la detención de dos de los secuestradores", dijo García Castiella durante una conferencia de prensa.