Salvaje ataque de una patota al encargado de un edificio en Palermo

Rubén, de 49 años, es portero de un edificio ubicado en Avenida Córdoba y Malabia y vivió momentos de tensión cuando chicos que volvían de un boliche en un auto blanco se bajaron y empezaron a hacer sus necesidades sin que nada les importara.

Al ver esta situación el hombre se acercó y les pidió que se alejaran lo que provocó el enojo de uno de los jóvenes y fue en ese momento que empezó el ataque.

Ante esta escena, el portero tomó un palo de escoba y comenzó a defenderse hasta que este se rompió. Mientras eso ocurría, Rubén recibió piedrazos y fue en ese momento en el que un empleado de una cafetería se acercó a defenderlo.

“Vi que unos chicos estaban peleando con el señor de la portería, con palazos, botellazos, todo. Corrí y traté de separarlos. Lo metí para adentro y se fueron”, explicó el cafetero acerca de su intervención. El joven estimó que todo el episodio habría durado “entre cinco y diez minutos”.

“Me tiraron un piedrazo en el hombro. En el momento no lo sentí, en un rato iré a la guardia”, contó. Sobre los jóvenes dijo que parecían “borrachos y drogados”. “Los fines de semana es muy común que pase esto, tipo cinco de la mañana, acá o a la salida de un boliche”, comentó.

El encargado también contó: “Tengo un fuerte dolor de cabeza y se me nubló la vista, recibí un fuerte golpe en la cabeza. Están locos los pibes. Me rodearon y me tiraron de todo: botellas, palos, piedras”.

A pesar de que remarcó que eso pasa casi todos los fines de semana, en esta oportunidad Rubén manifestó que los jóvenes hicieron sus necesidades en el cantero del edificio: "Me pareció totalmente desubicado”.

Asimismo, frente a las cámaras de televisión, Rubén sostuvo: "No sé si es tentativa de homicidio, pero Palermo está descontrolado".

El encargado todavía no había podido realizar la denuncia policial. De todas formas, la Justicia porteña intervino de oficio y la causa quedó en manos de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas Nº8, a cargo del fiscal Maximiliano Vence.