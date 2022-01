La víctima dijo que dos de los asaltantes eran "muy chiquitos", que "hicieron inteligencia" los días previos y que "tenían un dato equivocado" ya que solo "querían dólares" que ella no poseía.

"Hace un mes y medio me llamaron con la voz de mi nieta y me pidieron dólares. El miércoles vino un chico, tocó timbre y me preguntó dónde queda el Pancho 46. A los 15 minutos volvió y me dijo que estaba perdido. Ahí me estaban espiando, ahora lo relaciono", relató Olga Quinteros.

En tanto, en una entrevista con el canal Todo Noticias, la mujer indicó cómo fue el ataque que sufrió el sábado por la noche.

“Así me dejaron” la salvaje golpiza a una jubilada en San Ma.mp4 Salvaje golpiza a una jubilada en San Martín para robarle TN

"Torcieron las rejas y entraron por ahí. Había dos pibes muy chiquitos, de aproximadamente 15 años, y un hombre como de unos 40", dijo.

Quinteros sostuvo que durante el tiempo que estuvieron los delincuentes en su casa "juntaron todo lo que pudieron".

"Pedían dólares. Lo único que yo tengo era todo mi aguinaldo y medio sueldo porque quería este mes pintar la casa", narró la mujer de 70 años.

Según expresó, los asaltantes se llevaron además un tacho de pintura, un paraguas, dos relojes, ropa, su documento de identidad, y los carnet de vacunación contra el Covid-19, del PAMI y la tarjeta Sube para viajar.

Quinteros afirmó que "tiene miedo" de que vuelvan los delincuentes ya que ella vive sola desde que quedó viuda.

"Me hicieron una tomografía y me dijeron que las lesiones son internas. Tengo los brazos y la rodilla a la miseria, no puedo caminar. Los ojos ayer los tenía cerrados", detalló.

Y concluyó: "Estoy pensando en irme a un lugar más chiquito. Voy a tener que hablar con una psicóloga que me pueda ayudar".