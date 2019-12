El primer caso salió a la luz en septiembre pasado cuando uno de los chicos reveló a sus parientes que había siso abusado por el docente en el baño del jardín.

Una vez que se produjo las denuncia, el profesor fue apartado de sus funciones, y salieron a la luz otra seis denuncias de menores, de ribetes similares. Los casos fueron denunciados en la Fiscalía 21, donde se inició una investigación.

ADEMÁS:

La madre de una nena presuntamente abusada, sostuvo que se dio cuenta de la situación cuando le dijo a la niña que iba a pasar a estar dos turnos en el jardín y la misma le contestó que no había problemas porque "ya no está el profesor" que la molestaba, para luego detallar aberrantes detalles.

"A la hora de comer me llevó al baño y me mostró su pitulín. Sacó un pote con una sustancia y me pidió que lo chupara. Me dio asco y escupí. Tenía olor a tuco. Después, me cortó un rulo y se lo guardó", contó la nena según su mamá. La mujer contó que desde el año pasado la nena había dejado de hacer pis sola y relacionó el hecho con el presunto accionar delictivo del docente.