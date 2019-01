Santiago del Estero: quiso salvar a su hermanito y ambos murieron calcinados

La pareja había abandonado la vivienda cerca de las 10 de la mañana llevándose consigo a otro hermanito, mientras las víctimas, Ángel de cuatro años y Mateo de uno, quedaron durmiendo, aparentemente encerradas, ya que la puerta tenía colocado un candado.

hermanitos.jpg

Personal de la División Homicidios y Delitos Complejos Banda se hizo cargo de la investigación, a fin de establecer cómo se desencadenó el incendio. Durante la inspección ocular preliminar, los bomberos no pudieron establecer el origen del foco ígneo, pero todo indica que podría haberse tratado de una garrafa que explotó.

De acuerdo a los vecinos que fueron testigos del hecho, el hermano más grande se despertó, salió de su casa pidiendo ayuda pero como nadie lo socorrió, volvió a entrar en busca de su hermano. Sin embargo, ninguno de los dos logró salir.

“Les había preparado la leche y el pan, que les dejé al costado de la cama. Jamás dejé solos a mis hijos. Tenía que llevar a mi bebé a nebulizar. Fui al hospital y como no me quisieron atender porque la criatura era muy chiquita, volví a mi casa. Llegué y encontré el fuego, quería entrar a salvar a mis hijos de las llamas. Me dijeron los bomberos que ya estaban muertos”, comentó, entre lágrimas y en estado de shock, Miriam, la mamá de los menores.

“Siento un dolor muy grande. Nadie me va a entregar de nuevo a mis hijos. Todo esto se podría haber evitado”, sostuvo.