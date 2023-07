Se entregó el candidato a diputado chaqueño denunciado por abuso sexual de una docente

La fiscal que investiga el presunto abuso sexual de una docente en la provincia de Chaco había ordenado la detención de un excandidato a diputado provincial vinculado al matrimino de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, principales acusados junto a su hijo César Sena del femicidio de Cecilia Stryzowski.

Se trata de Osmar "Quintín" Gómez, quien trabajaba en la Secretaría de Municipios provincial -donde ya fue desvinculado-, y ocupaba el 11vo. puesto de la lista de precandidatos a diputados provinciales del Frente Chaqueño, postulación a la que debió renunciar tras la denuncia de una preceptora de una Escuela de Gestión Social del barrio M.T.D.

Según expresó la víctima en declaraciones a FM Gualamba, el hombre la abusó sexualmente tras ser llevada engañada el pasado 10 de julio hasta una vivienda de la localidad de Colonia Benítez, con la excusa de que tenía que cocinar para un grupo de personas.

image.png

La mujer relató que cuando llegó, la casa se encontraba vacía y que fue Gómez quien primero fue hacia una habitación y cuando regresó estaba desnudo y la tomó con sus manos. "Me dijo que no diga nada, que yo sabía lo que me podía pasar", expresó la mujer, visiblemente conmocionada.

Tras el abuso, la mujer radicó el pasado lunes la denuncia ante la Dirección de Violencia Familiar y de Género de la Policía del Chaco, por lo que la fiscal Rosana Soto comenzó a investigar a Gómez.

En esa denuncia -a la que accedió Télam-, la mujer afirmó que Gómez le dijo textualmente: "Si llegás a decir algo te voy a hacer cosas. Si denunciás, tengo mucha gente que te va a hacer cosas a vos y a tu familia. Quedate quieta". Finalmente, la representante del Ministerio Público solicitó la detención del excandidato a diputado provincial.

"Hasta donde sabemos el hombre se encontraba de viaje por razones laborales. Este viaje fue previo a la solicitud de detención. Personal del Departamento de Investigaciones Complejas de la Policía de Chaco está trabajando para dar con él", explicó a Télam una fuente con acceso a la causa.

image.png

Tras hacerse pública la denuncia, Gómez presentó su renuncia a la candidatura como diputado provincial y a su cargo en la secretaría chaqueña.

"Vengo por este acto a presentar mi Renuncia como precandidato electo en la categoría a Diputado Provincial Titular en representación del Frente Chaqueño Lista N° 652, para las elecciones provinciales a realizarse al próximo 17 de septiembre de 2023", dice el texto de renuncia a la candidatura que le envió al Tribunal Electoral

En tanto, en 2017 había viajado a Roma para visitar al Papa Francisco junto a Emerenciano Sena y Marcela Acuña, los principales detenidos, junto a su hijo César Sena, por el femicidio de Cecilia Stryzowski, la joven que se encuentra desaparecida desde el pasado 2 de junio cuando fue vista por última vez en la ciudad de Resistencia.