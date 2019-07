Se hace pasar por Viggo Mortenssen para estafar a personas incautas

Además de eso, el usuario “viggomortensenofficial_chat”, fácilmente identificable porque cuenta con menos de mil seguidores, también pide que le paguen pasaje en avión y estadía en Argentina para visitar a sus conquistas.

El individuo, radicado en el estado de Carolina del Norte, publica fotos del actor en su perfil, y comparte su número de teléfono -+1 (252) 858-0187- para comunicarse vía WhatsApp.

A pesar de que su blanco primario son las mujeres, el sujeto no discrimina a los hombres, a los que llena de elogios y los hace creer que es su preferido entre todos los fanáticos. En todos los casos, la estafa es fácilmente identificable por el pésimo manejo del idioma español que tiene “Viggo”, que vivió varios años en la Argentina.

"Sos una mujer única, quiero verte pronto en Argentina, yo te quiero cuidar, me enamoré de tí", es una de las frases que usó con una mujer de nombre Mirta, quien ya radicó la denuncia del hecho.

La presunta víctima contó a la agencia de noticias NA que mientras le iba endulzando los oídos y ella le contaba parte de su vida, el estafador le pidió dinero para colaborar con una supuesta fundación y luego le comentó que en septiembre iba a presentar una nueva película.

Por ese motivo quería venir a la Argentina a verla a ella para encontrarse, pero le pedía que le mandara a su representante el dinero para los pasajes, los cuales debían ser en primera clase.

"Cuando yo le dije que ahora no podía pagarlos que recién en octubre, se enojó y quería terminar la conversación, como haciéndose el ofendido y hasta me decía que había desaprovechado una gran chance para que me visitara. ´Sabés cuántos fans quieren verme y vos no querés´ me dijo. Obvio que yo sabía que era un estafador que me quería sacar plata y que no era Viggo Mortensen, pero yo le seguía el juego para ver hasta donde quería llegar", contó a Noticias Argentinas.

Las conversaciones se prolongaron durante una semana, siempre por WhatsApp, y entre un diálogo él le pedía que mantuviera todo en secreto porque sólo la "había elegido a ella" y no tenía intenciones de que le pasara su número de teléfono a otros fanáticos.

Voceros de la Policía de la Ciudad remarcaron a la agencia Noticias Argentinas que esto se trata de "una estafa bajo la modalidad de un liso y llano cuento del tío, usando la tecnología para suprimir identidad".