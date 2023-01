Sobreviviente del choque en Punta del Este: "Para mí nos cruzamos de carril"

Josefina Elissondo, una de las sobrevivientes del choque en Punta del Este habló después del trágico hecho y consideró que el vehículo en el que ella iba podría "haberse cruzado de carril".

"No estoy bien segura, pero para mí nos cruzamos al carril izquierdo porque el volantazo lo dimos para la derecha", sostuvo en su declaración policial la joven de 22 años que iba de acompañante en el Volkswagen Nivus que impactó contra el vehículo de Micaela Trinidad y María Josefina Ferrero, quienes murieron en el acto.

image.png Micaela Trinidad y María Josefina Ferrero fallecieron en el trágico choque

Según Elissondo, que habló con los agentes mientras estaba internada en el Hospital de Maldonado, estaba prestando atención a la ruta y en un momento de distracción vio que se "venía un auto de frente" a ellos.

"Ahí ya me despierto en el auto sola con mi amigo y nos estaban sacando del auto particulares", agregó quien iba como acompañante.

Luego del choque donde fallecieron Josefina y Micaela, que viajaban en un Ford Ka, la Justicia uruguaya está investigando a Nicolás Rocca, el argentino que manejaba al volante del Nivus.

image.png Hasta el momento, Nicolás Rocca es el único imputado en la causa

En esta instancia, Rocca no podrá salir de Uruguay por 45 días. Sin embargo, todavía permanece internado en el Hospital Mautone por las graves lesiones que sufrió en el accidente.

"No voy a tolerar que se digan cosas que no están pasando y que pongan a Nicolás en un lugar que hoy no tiene, más cuando hay una tragedia", señaló ante la justicia Ignacio Durán, uno de sus abogados.

"Quiero que quede claro: lo único que hay es un informe preliminar que no tiene ningún valor de pericia", agregó en referencia a que su defendido habría dado positivo en el test de alcoholemia (en Uruguay rige la ley de alcohol cero al volante).

Hasta el momento, Nicolás Rocca es el único imputado en la causa.