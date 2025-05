Parque Chacabuco: un jubilado de 79 años murió de un infarto durante un robo

Fuentes policiales informaron que un patrullero de la Policía de la Ciudad acudió al lugar tras un llamado al 911 a una propiedad ubicada en José Manuel Estrada al 900, es decir, a 300 metros del Parque Chacabuco.

Mientras que el personal SAME constató que el hombre no presentaba signos vitales y en el dormitorio de la víctima no se observaron signos de violencia.

Una vecina dialogó con la prensa en el lugar y señaló que el fallecido "era padre de dos varones": "Todavía estoy temblando por la noticia". Mientras que otra mujer que vive en la misma cuadra lo identificó como Mario y contó muy angustiada aTN que “era viudo y había tenido un ACV (accidente cerebro vascular)” y que era padre de dos hijos.

También se supo que Mario, de nacionalidad española, había sido ex empleado de la línea de bandera ibérica, según los registros oficiales.

Mientras que un vecino de la misma cuadra llamó al 911 tras escuchar los gritos desesperados de una mujer que pedía auxilio. Al llegar al lugar, la cuidadora de la víctima, de unos 20 años, les informó a los agentes de la Comisaría Vecinal 7B que dos ladrones “habían entrado en la vivienda”.

Señaló que era de madrugada y “escuchó ruidos en la cocina”. Cuando fue a ver qué pasaba, dos sospechosos con ropas oscuras la sorprendieron. Siempre según la versión de la joven cuidadora, los presuntos ladrones la encerraron en una habitación. Luego, comenzaron a revisar el lugar.

image.png La cuadra de Parque Chacabuco donde ocurrió el robo.

La joven es la única testigo y relató, en base a las fuentes del caso consultadas por este medio, que cuando los ladrones se retiraron de la propiedad, observó que el jubilado a su cargo “estaba desvanecido”, y quedó demorada. Además, se analizan las cámaras de seguridad, así como el relato de la testigo, ya que los ingresos a la propiedad no estarían forzados.

Si bien trabaja la División Homicidios de la Policía de la Ciudad en el hecho, la causa se investiga como un “robo” y quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal N°9, a cargo de fiscal Lucio Herrera, secretaría única de Cecilia Kelly.

Desbarataron una banda que robaba celulares en recitales de Córdoba y Buenos Aires

Una banda que robaba celulares en recitales en Córdoba y Buenos Aires fue desbaratada tras amplios operativos durante el show de Los Piojos en el Estadio Kempes. En el Barrio Ampliación Cabildo, se llevaron a cabo diversos operativos donde se logró concretar la detención de cuatro integrantes de una banda que robaba en eventos masivos tanto en la provincia de Córdoba, como también en Buenos Aires.

Este fin de semana, en el marco del show de Los Piojos, la Policía de Córdoba realizó allanamientos para desbaratar al grupo delictivo que sustraía y comercializaba celulares. Sumado a las detenciones, se logró secuestrar objetos de importancia como, por ejemplo, más de 50 teléfonos celulares de alta gama y tres notebooks.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue un bolso que dentro contenía artefactos de aluminio para bloquear señales de aparatos tecnológicos. Los procedimientos fueron desarrollados por efectivos de la Dirección de Coordinación de Brigadas Civiles, con colaboración de la Policía Federal.