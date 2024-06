Thelma Fardín, tras la condena a Juan Darthés: "Al fin la Justicia dice que es culpable"

"Gracias a todas las actrices que pusieron el cuerpo y me acompañaron, a pesar de lo difícil que fue y de los escenarios adversos frente a los que tuvimos que pararnos", aseguró Thelma. Y agregó: "Este fallo tiene que ser una esperanza para las personas que son víctimas y que tienen en frente a una persona muy poderosa. Hay una posibilidad de justicia. Si alguien te cuenta su historia y su dolor, empatizá, no le preguntes por qué no habló antes."

"Recibí incontables ataques. Han dicho que lo hacía por la fama. Y no claudiqué gracias a todo el apoyo que también recibí. Somos millones las y los que decimos 'No nos callamos más'", agregó.

“Nunca pensé en bajar los brazos”, aseguró. Y siguió: “El nivel de apoyo y la importancia de que mi voz fuera la de muchas otras me llevó a asumir la responsabilidad de seguir adelante. No me olvido de muchas otras que siguen sufriendo violencia y sigo estando disponible para todas ellas”.

"Nunca busqué venganza o una represalia. Era buscar a esa niña de 16 años que fui y darle algun tipo de reparación. Poder abrir el camino para un futuro más justos para las niñas y adolescentes", apuntó Thelma muy emocionada. Y siguió: “El nivel de apoyo y la importancia de que mi voz fuera la de muchas otras me llevó a asumir la responsabilidad de seguir adelante. No me olvido de muchas otras que siguen sufriendo violencia y sigo estando disponible para todas ellas”.

La primera en tomar la palabra fue su abogada ante la Justicia brasilera, Carla Andrade Junqueira, quien destacó la credibilidad en la palabra de la actriz. “Los jueces centraron el rol de poder que tuvo Juan Darthés hacia Thelma Fardín. Eso va a contramano de lo que suele hacer la Justicia poner solo el ojo en las víctimas”, dijo.

Acerca del proceso y la recolección de pruebas, la letrada contó: “Thelma fue sometida a 9 pericias. En todo momento se dedicaron a hurgar en su vida privada. Buscaban la fisura en su testimonio. Además, declaró tres veces. Darthés solo una vez y se negó a responder preguntas e intentó suspender el juicio cuatro veces. En todo momento se dudó de Thelma. Se sacaron 10 líneas telefónicas en su nombre para intimidarla a ella y su entorno”, agregó.

Luego tomó la palabra el abogado de la actriz ante la Justicia argentina, Martín Arias Duval. “Es inédito que tres ministerios públicos de Argentina, de Nicaragua y de Brasil hayan colaborado en mandar a Juan Darthés a juicio”, destacó.

El fallo de la Justicia brasileña

Juan Darthés fue condenado a seis años prisión en Brasil en el caso de violación denunciado por su colega Thelma Fardin. Los jueces anunciaron en una audiencia virtual que revocaron la absolución en primera instancia y dictaron la pena por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

Será en régimen abierto, es decir, podrá trabajar pero debe volver a dormir a la cárcel todas las noches, informaron allegados a la actriz. Darthés fue denunciado en diciembre de 2018 por Fardin, quien afirmó que fue violada en Nicaragua durante una gira de la tira juvenil Patito Feo, cuando era menor de edad. En ese momento, Darthés tenía 45 años y la víctima 16.