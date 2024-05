Afirman que los abusos sexuales crecieron 20% este año en el AMBA

En un nuevo Informe sobre Delitos, Inseguridad y Violencia, desarrollado por la ONG Defendamos Buenos Aires con la asistencia de la Consultora Miglino y Asociados y que toma como punto de referencia los casos que investiga la justicia Nacional de Instrucción en lo Criminal con jurisdicción en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, más las causas penales de los tribunales de Lomas de Zamora, Quilmes, La Matanza, San Martín, San Isidro, Morón y Moreno, quedó acreditado que en 2024 se han producido al menos, 320 casos de abuso sexual grave. Lo que implica un aumento del 20% con relación a los cinco primeros meses de 2023.

La violación de una chica en el Hospital Fernández causó conmoción. "El pasado 26 de abril, una joven de 23 años que trabaja como mesera en el buffet del Hospital Fernández en el porteño barrio de Recoleta, fue violada en uno de los baños del nosocomio. Le confesó a Defendamos Buenos Aires: 'Tengo miedo de todo. ¿Cómo voy a estar tranquila, si tenía un montón de antecedentes penales y estaba libre? ¿Qué garantía tengo de que va a haber justicia?' La chica tiene dos hijos pequeños, lo que hace que la situación sea aún más dramática", dijo Miglino.

Cómo fue la violación. El relato de la víctima. "La chica le contó a Defendamos Buenos Aires lo siguiente: 'Escuché que entró alguien al baño de al lado y, cuando estoy por salir, me aborda, me pone el cuchillo en el cuello, dice que me calle y me mete en el box donde estaba yo. Le pedía que por favor no me haga nada, que tengo hijos, yo pensé que sólo quería robarme, pero me pidió que me baje la ropa e hizo conmigo lo que quiso. Amenazó con matarme, yo creí que me iba a matar', completó la chica al borde del llanto", comentó Miglino.

Desde el Hospital Fernández alertaron por la alta incidencia de ciudadanas rusas en los partos que atienden. El Hospital Fernández fue escenario de una violación ocurrida semanas atrás.

El escape del criminal. "Luego de la violación, el depredador sexual salió del hospital Fernández con toda la tranquilidad del mundo. La chica nos dijo: 'Él estaba tranquilo, entendía todo. Me decía que no le importaba ir preso'. El violador volvió al hospital porque en apariencia quería advertir a la mujer a la que acompañó que resultaba ser pariente del violador, que era menester decir que no se conocían porque tenía un problema. En ese momento la víctima lo vio y la Policía lo detuvo. El violador tiene 29 años y vivía en un ranchada del Parque Las Heras a unos 200 metros del hospital Fernández y contaba con un prontuario delictivo con hechos que datan desde 2019. Incluso tenía en su poder el cuchillo Tramontina con la que había amenazado a la joven. Ahora está imputado por abuso sexual con acceso carnal", agregó el letrado.

Las víctimas en la intemperie. "La chica violada manifestó sus pensamientos: 'A mí me soltaron la mano, no me cuidó nadie. Yo sé que acá en Argentina los presos viven bien, con privilegios, tienen wifi y comida, mientras yo vivo un calvario todos los días', lo que da idea de que no sólo hay una mafia que viola chicas y mujeres sino también un sistema que mima a los violadores", expresó Miglino.

Mientras tanto, los abusos en Capital Federal y la Provincia no paran. "Los barrios de Palermo Hollywood y Palermo Soho, escenario del abuso sexual que padeció una joven a manos de una banda conformada por seis depredadores sexuales que han sido condenados por el hecho, son el lugar de la mayoría de los casos en Capital Federal. Siguen Recoleta, Almagro y Núñez. En Provincia de Buenos Aires, los distritos con más abusos son Lomas de Zamora, Quilmes, San Martín y San Isidro", completó el abogado.