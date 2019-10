Tiene 12 denuncias por hechos de violencia y quedó libre

"En un fallo bastante amplio de la Sala III de la Cámara de Apelaciones dictó la falta de mérito para Grippo en la última causa por la que fue detenido hace 60 días y permanecía alojado en la Alcaidía de Melchor Romero", contó Juan Benítez, abogado de la mujer denunciante, quien agregó que "a entender de los camaristas no estarían dadas las condiciones para mantener la medida de coerción hacia Grippo. Eso no implica que fue sobreseído, sigue procesado pero deberá esperar el juicio oral en la casa".

A pesar de la medida de morigeración en favor del acusado, deberá usar una pulsera electrónica monitoreada por el Servicio Penitenciario Bonaerense, tal lo solicitado por la titular del Juzgado de Familia Nro. 3 de La Plata, Graciela Barcos, al momento de su detención, considerando el supuesto caso de que el hombre sea beneficiado con un recurso como el dictador por la Cámara Penal de Apelaciones.

De todas maneras, la fiscal Cecilia Corfield, quien lleva la causa por "tentativa de femicidio", no cambiará la carátula y según el abogado Benítez, cuando llegue el momento, pedirá la elevación a juicio por esa acusación. La Sala III en su escrito afirmó que "no hay elementos probatorios" suficientes como para que Grippo espere el juicio dentro de un penal, con lo cual decidió la libertad hasta ese proceso judicial, con la restricción de la tobillera y de no acercarse a la denunciante por un radio de 700 metros.

La última denuncia que realizó Melina Cruz contra Lucas Grippo fue por un episodio, ocurrido a fines del pasado mes de junio, cuando fue atacada por su ex pareja cuando caminaba por calle 115 y 42 de La Plata y que le efectuó cortes en el cuello y manos con una trincheta. A pesar de ello, le continuó enviando mensajes a la víctima, en los que, según contó la joven, "me volvió a decir que nos va a pegar un tiro en la cabeza a mí y a mi hija".

Tras estos hechos, la justicia le dio a la mujer un dispositivo que le advertía si el hombre se le acercaba a menos de 400 metros.