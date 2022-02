Este viernes por la noche se realizó una convocatoria entre los vecinos en reclamo de su aparición, mientras la Policía de la Ciudad analiza las cámaras de seguridad en busca de pistas.

Lo nuevo en torno al caso es que su hermano reveló que Betiana -mamá de tres hijos- había tenido una discusión con su actual pareja, aparentemente por dinero, y que molesta por la situación decidió irse.

Gracias al aporte de particulares se pudo reconstruir parte del recorrido que hizo a pie, en la que se la ve caminar hacia la Avenida General Paz y cruzar el puente hacia la provincia de Buenos Aires, en dirección a la estación Sáenz Peña del ferrocarril.

"Ella estaba hablando con su novio, se enojó y se fue a caminar, en ese momento el novio nos avisó, y la fui a buscar para que vuelva, pero no la encontré. No hay una situación de violencia, no sé que pasó, fue una situación de pareja, ella salió a caminar enojada hacia General Paz y cruzó a Provincia, que fue el último lugar que se la vio", explicó su hermano, Martín Rossi, que añadió que su celular aparece como apagado.

Betiana-Rossi-DESAPARECIDA.mp4

El novio de Betiana está en contacto permanente con la familia de la joven y ya declaró ante la Policía, por lo que en el círculo íntimo no hay sospechas sobre que él haya tenido alguna responsabilidad en su desaparición.

Betiana Rossi mide 1.70 metros, tiene contextura física delgada, tez trigueña y cabello largo color castaño, por redes sociales se inició un pedido para que más vecinos y comerciantes de la zona aporten las imágenes de las cámaras de videovigilancia a fin de poder dar con ella y saber qué le ocurrió.