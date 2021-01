Tres de Febrero: Tiroteo en la casa de Osvaldo Santoro

De acuerdo con fuentes policiales, un grupo de delincuentes forzó una reja de casa del conocido actor, pero los vecinos llamaron al 911 para denunciar el hecho. Inmediatamente los efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires llegaron al lugar y encontraron un ladrón haciendo de "campana" en el exterior de la casa y al resto de los delincuentes dentro.

La policía dio la voz de alto, pero los ladrones que respondieron a los tiros obligando a la respuesta de los efectivos, quienes lograron detener a dos de los atracadores tras una persecución en los alrededores del domicilio asaltado.

En declaraciones a la prensa, Santoro dijo:" Estoy en Córdoba... no es la primera vez. El año pasado, para la misma fecha, me pasó algo similar. Ahora mi hijo está en la fiscalía, esperando para declarar con otros testigos desde las 3 de la mañana... por lo que me cuentan, es la misma persona que entró el año pasado"

"Pusimos un refuerzo en la reja pero aparentemente, no sirve -agregó-. Siempre hay gente merodeando la zona... pasan cosas como estas porque es lo que se vive hoy en día. Esta vez no llegaron a robarme nada".