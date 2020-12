Tribunales: Un cartonero encontró un bebé muerto en un contenedor

El hallazgo ocurrió alrededor de las 14:00, cuando el hombre buscaba materiales dentro del contenedor ubicado en Lavalle al 1.600. Tras alertar a los vecinos de la zona, el SAME llegó para intentar reanimar al bebé que se encontraba sin signos vitales.

"No hubo nada que hacer, era recién nacido", confirmó Alberto Crescenti, titular del SAME.

Y agregó: “Enviamos un equipo para ver lo que estaba pasando pero no hubo nada para hacer. Es un varón. Nosotros no pudimos hacer nada porque el chiquito estaba fallecido. No sabemos si fue un aborto espontáneo o un homicidio”.

El bebé fue trasladado a la morgue judicial, en donde le realizarán la autopsia para conocer cómo murió, y se espera que las cámaras de seguridad sirvan para identificar quién lo dejó en el contenedor.

En la causa interviene en la Fiscalía Criminal y Correccional 54, a cargo de la fiscal Laura Belloqui, quien ordenó que se procediera a incautar una bolsa negra de nylon y una toalla de color marrón, que acompañaban al cuerpo.

