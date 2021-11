El hecho ocurrió en la madrugada del lunes en la localidad de Concepción cuando los jóvenes que se encontraban en "La Bodega", un local de la calle Moreno, entre Roca y Colón, siguieron y atacaron a golpes en la vía pública al estudiante Santiago Pintos, quien había asistido al lugar para festejar su cumpleaños.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran como Pintos intentó escapar pero fue golpeado y pateado en la vereda por al menos cinco jóvenes de entre 19 y 24 años, todos ellos jugadores del Club Huirapuca, un equipo de rugby de Concepción. A causa de la feroz golpiza, el joven resultó con lesiones en distintas partes del cuerpo y debió ser hospitalizado.

"Estábamos muy tranquilos con mi hermano, recién llegábamos y a tres metros se divisaba un grupo de personas grandes. No los miramos ni nada hasta que uno de ellos se acercó y me empezó a amenazar con que le había pegado al hermano. Salieron a agredirme y casi me matan. La mandíbula la tengo lesionada por dentro, no puedo comer. Tengo dolor de cabeza", dijo Santiago, quien cursa el profesorado de educación física.

"Yo nunca peleé con nadie, se habrá confundido, o quizás tenía intención de golpear o pegar, estaban violentos", agregó.

rugbiers-Tucuman.mp4

En la causa interviene la Unidad de Decisión Temprana, a cargo del fiscal Miguel Varela, quien confirmó que a última hora del jueves que se solicitó la detención de cinco personas que estarían vinculadas al hecho a quienes se les abrió una investigación en su contra.

"En las primeras horas de hoy nos llegó la autorización del juez para llevar a cabo las medidas. Están conformados los equipos para que el procedimiento sea ejecutado de forma inmediata", afirmó el fiscal Miguel Varela.

La caratula del expediente es por "lesiones leves agravadas por el concurso de dos o más personas en concurso real y amenazas" y el pedido de detención causó revuelo en Tucumán ya que fuentes cercanas a la investigación aseguran que dos de los acusados serían hijos de un concejal de Concepción.

El caso de Pintos recuerda inevitablemente al de Fernando Báez Sosa, el joven que murió en Villa Gesell luego de recibir una salvaje golpiza a la salida de un boliche de parte de un grupo de rugbiers oriundos de Zárate, en enero de 2020.