Un motociclista persiguió a un ladrón y recuperó lo robado

En el video se observa como el creador de contenido estaba filmando su regreso a casa hasta que vio a un joven que corría rápidamente por una avenida y se metía en una calle. En ese momento su primera reacción fue decir: “no, este a alguno le chorió”. Lastimosamente, no se equivocó.

Como le pareció rara la situación lo comenzó a perseguir con su moto al sospechoso, quien vestía todo de negro y tenía puestos una gorra y el barbijo, por lo que la cara no quedo registrada en el video. Ante el miedo de ser capturado por el motociclista, el delincuente tiro el teléfono al suelo y siguió corriendo.

Al lograr recuperar el teléfono comenzó a preguntarle a la gente que estaba en el lugar qué era lo que había sucedido. Fue así como descubrió que el aparato le pertenecía a una joven a la que le habían robado unos minutos antes adentro de un colectivo.

Sin muchos datos concretos, empezó a buscar al colectivo en el que podía llegar a estar la víctima del robo. Y así fue como pudo alcanzar al vehículo de la línea 46 en el que estaba viajando la víctima del asalto, frenarlo y subirse para devolverle el celular a su dueña original, quien lo abrazó y le agradeció afectuosamente el gesto que había tenido con ella, mientras que el resto de los pasajeros lo aplaudió.

La joven víctima, comentó el video de YouTube y le dijo que la hizo “sentir tan afortunada y tan bendecida”. Además, relató el robo.

“Eran tres (los delincuentes) al parecer en el colectivo ese día. Una mina muy mayor que se paró a mi lado y con disimulo me fue acorralando hacia el tipo, me hicieron ‘sanguchito’. Uno después en calma puede ver las cosas, en ese momento solo quería llegar a casa. Aún no sé cómo sabía que tenía el teléfono ahí, son expertos. Gracias infinitas de nuevo, desde ese día te sigo y ahora apoyo el canal. Que cada gesto que das vuelva multiplicado” explicó y agradeció la joven.

El conductor de la moto le respondió que a él le daba mucha alegría que haya podido recuperar lo que era de ella y que se lo ganó “sin hacerle daño a nadie, laburando, educando a los chicos”, también lamentó estar “viviendo tan mal en un país tan lindo” y agregó: “yo sé que somos más la buena gente... lo tenemos que hacer notar solamente”.