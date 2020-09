Un policía de la Ciudad mató a su hermano tras confundirlo con un delincuente

El oficial Pablo Facundo Cisneros, mató a su hermano de 20 años porque lo confundió con un ladrón. La víctima abrió la puerta del vehículo del policía para hacerle una broma y el le disparó. "No lo reconocí y pensé que me iba a robar", dijo. Los investigadores no le creen.

Un efectivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires mató de un balazo a su hermano de 20 años, en el partido bonaerense de Morón, al creer que se trataba de un asaltante luego de que la víctima le abriera la puerta del auto para hacerle una broma, informaron hoy fuentes judiciales y de la fuerza de seguridad.