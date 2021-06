Una docente fue a la casa de un alumno y evitó un femicidio

Al notar que su alumno no se conectaba a la videoconferencia de Orientación Vocacional pactada, la docente se acercó a su domicilio de calle Garibaldi al 1100, en Quilmes. Allí escuchó gritos de auxilio por parte de una mujer en el interior de la casa.

Fue entonces cuando vio a Gabriel Lezcano, de 40 años, apuñalando a su pareja, una mujer de 39 años de nacionalidad paraguaya. La docente intervino rápidamente y dio aviso a la policía, logrando evitar un femicidio.

La mujer agredida víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal General de Agudos Dr. Isidoro Iriarte con varias heridas de arma blanca a la altura del tórax y en la cara, y se encuentra fuera de peligro.

Lezcano, por su parte, intentó escapar pero solo consiguió alejarse unos pocos metros. El agresor fue interceptado por la Policía en el cruce de las calles Puccini y Alem, y quedó a disposición de la Justicia.

La causa quedó a cargo de la fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 del Departamento Judicial de Quilmes, Karina Gallo, quien ordenó la aprehensión del imputado.

UBWCFZL7WJA7HHW4WDFVHPYV4Q.jpg La docente evitó el femicidio de la madre de un alumno en Quilmes.

La socióloga, que trabaja como docente y orientadora vocacional en una escuela de Quilmes, relató el momento en el que el hombre apuñaló a la víctima y dijo que el hecho se produjo en un contexto en el que la violencia está "naturalizada".

"Yo iba a buscar al estudiante y a tomar registro del contexto socioambiental en el que estaba haciendo la tarea", contó Flavia Angelino, quien trabaja en la Escuela 9 de Quilmes.

"Cuando llego al domicilio no hizo falta siguiera que golpeara con las manos porque en ese momento sale la mamá gritando y el padre con el arma y le hundió el cuchillo en el pecho", detalló sobre el momento del intento de femicidio.

La socióloga dijo que, en ese instante, junto con unos vecinos, alertó a la policía que patrullaba la zona, que asistió a la mujer y apresó al agresor, madre y padre de dos niños, uno de ellos alumno de cuarto grado de la escuela en la que ella trabaja.

"Son dos hermanos. El que llegué a buscar está en cuarto grado, estaba adentro. Esta es una situación que está naturalizada, donde no es extraño el golpe, no es extraña la agresión, de hecho, el grito (de la mujer) se escuchaba desde la esquina y no había nadie, salvo los vecinos en el momento en que se manifiesta en la puerta", relató.