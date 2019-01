El principal sospechoso es su ex pareja, Mariano José Cordi, de 41 años. La Policía lo busca intensamente y realiza rastrillajes en su casa y en la de sus amigos y familiares. Esta tarde, a partir de las 18 horas, se realizará en Bariloche una manifestación en reclamo por la violencia hacia la mujer.

MarianoCordi.jpg

“No lo voy a superar más, porque me mataron a mi hijita, me la mató, ¿por qué me la mató?”, dijo Marianela, la mamá de Valeria, en diálogo con Radio Seis, y agregó “no acepto que no voy a escuchar más su voz, no acepto que no la voy a ver más, no lo puedo aceptar, no se cómo se hace, no lo sé, a mi hija no me la devuelven más”.

"La citó para matarla", dijo desconsolada su mamá. De acuerdo a su relato, la pareja se había separado hace poco tiempo pero él le insistía para volver con ella.

Valeria tenía 40 años, dos hijos de 9 y 16 años y era agente del Centro de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia (CAINA), una institución que recibe a adolescentes con problemas sociales, económicos y de conducta.

El caso es investigado por la Fiscal Betiana Cendón con la colaboración de la Unidad Fiscal de Delitos contra las personas, el Gabinete de Criminalística de la Policía de Río Negro y agentes de la fuerza.

En lo que va del año, ya hubo al menos 21 femicidios en todo el país.

Ante una situación de violencia de género, siempre es recomendable realizar la denuncia. Se puede llamar al 144 las 24hs. También se puede acudir a Comisarías de la Mujer y la Familia o, eventualmente, a cualquier comisaría cercana. También se puede recurrir al Juzgado de Garantía de turno o fiscalía. Acá, todos los organismos dependientes del Estado Nacional donde se podrán hacer las consultas y las denuncias pertinentes.