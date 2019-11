"Yo no quiero amanecer muerta, yo no voy a amanecer muerta por este hombre, Cristian Leonardo Aquino ni por esta jueza, Claudia Elizabeth Greco, que lo quiere dejar libre en apenas 1 año y 9 meses; este hombre ejerció violencia sexual, física y psíquica contra mi", contó la mujer de 30 años, cuya identidad se resguarda para proteger su intimidad y a sus dos hijos de 7 y 4 años.

La mujer, tras enterarse en las últimas horas que la jueza correccional Claudia Greco, no convalidó la pena acordada para Aquino, en juicio abreviado, a 6 años de prisión, sino que la redujo a la mitad, decidió visibilizar su historia y advirtió que este hombre, preso hace un año, quedará libre en 1 año y 9 meses y teme por su vida.

"Fui torturada por este hombre (Aquino) un ex militar que tenía 5 identidades falsas; en el último ataque me tuvo encerrada 8 horas y me torturó, me golpeó con cintos, me lanzó cuchillos, me obligó a tragar bicarbonato de sodio y agua hervida, y me pasó electricidad por varias partes del cuerpo", recordó.

Conmovida contó que en ese hecho, ocurrido en el 2018, Aquino "me asfixiaba colocándome bolsas en la cabeza; o poniéndome rollos de papel en la boca y tapándome la nariz, me ahorcaba con sus manos, me ahorcaba con cintos, me apuntaba con armas de fuego y me dio una piña en el rostro que me desfiguró".

"Me escapé a ciegas, no sé cómo crucé la calle y pedí ayuda", relató la mujer, que en esa oportunidad logró esconderse en la Casa María Pueblo, un refugio para mujeres víctimas de violencia de género. Allí, la mujer logró resguardarse con sus hijos y recibió contención psicológica y asesoramiento legal, lo que le permitió denunciar a Aquino y lograr que sea detenido.

Abogados de Casa María Pueblo, la defensa del imputado y la fiscalía acordaron, en modalidad de juicio abreviado, imponerle una pena de 6 años de prisión por el delito de lesiones graves y cuando esta pena debía ser convalidada por la jueza Correccional, Claudia Greco, ésta resolvió reducir la pena a 3 años de prisión.