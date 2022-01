El hombre que estaba en el refugio improvisado con un colchón, frazadas y un carro sobre la avenida Cobo al 1200 sobrevivió sin sufrir heridas de gravedad y los vecinos repudiaron el hecho que ocurrió en la madrugada del 26 de diciembre pero cuyas imágenes se difundieron en las últimas horas.

Embed La Policía de la Ciudad intentaba identificar a la mujer que prendió fuego la casilla a un hombre que vive en situación de calle en el barrio porteño de Nueva Pompeya, quien sufrió algunas quemaduras, según contó hoy la propia víctima. pic.twitter.com/tw3iPSDVZU — Emmanuel Dalbe (@EmmaDalbe) January 5, 2022

"No la conozco a la mujer, no sé qué pensar porque no me lo merezco ni yo ni otra persona, cuando vi el video pensé que era un fantasma", declaró esta mañana la víctima y agregó: "Lo único que pido es Justicia porque yo no me meto con nadie".

El hombre dijo que, como consecuencia del hecho, sufrió quemaduras en los pies y que al momento del ataque estaba solo pero que usualmente está con su pareja.

"No me quedó nada, tenía colchón, ropa, me quedé con lo puesto", aseguró el hombre, que dijo ante los canales de televisión que es huérfano, no tiene documentos y no recibe ayuda gubernamental.

Además, pidió a quienes puedan ayudarlo que le acerquen "ropa, un colchón y frazadas" porque -dijo- "me quedé sin nada, solo tengo unas zapatillas que me regalaron ayer".

ADEMÁS:

La Plata: le pegó dos tiros a ladrón que le robó la moto

Por su parte, Fabián, el dueño del local en cuyo frente ocurrió el incendio, relató ante los medios que Jonathan vive hace tiempo en el barrio con su pareja y su perro, y es "conocido por todos los vecinos".

"Son tranquilos, a veces limpia la vereda, me pide una ayuda y la verdad no son problemáticos. En el video se ve que la mujer avisó que los iba a prender fuego. No sé quién es ni por qué lo hizo", afirmó.

Fabián sufrió daños menores en el frente de su negocio por el fuego, pero su casa se llenó de humo y vivió una situación de alarma porque estaba durmiendo, junto a su familia, en su vivienda ubicada en la planta alta del negocio.

En busca de la victimaria

La Policía de la Ciudad intenta identificar a la mujer que prendió fuego el refugio del hombre que vive en situación de calle, la cual todavía no ha sido ubicada.

Fuentes policiales indicaron a Télam que se inició una investigación de oficio en el marco de una causa caratulada provisoriamente como “averiguación de tentativa de homicidio”.

La Comisaría Vecinal 7 B de la Policía de la Ciudad inició en las últimas horas una actuación de oficio e intenta identificar a la mujer, quien podría ser acusada de tentativa de homicidio si se establece que creía que el hombre estaba durmiendo en el interior de la casilla al momento de iniciar el fuego.

Si bien no hay una denuncia formal realizada, la policía intenta determinar la identidad de la agresora en base a las imágenes registradas.

Interviene en la causa la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 11, a cargo de Alejandro Togni.