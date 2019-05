Todo comenzó a raíz del relato de uno de los nenes, quien le dijo a su madre sobre el docente: "Me toca el pitito, me toca la cola y me da besos en el cuello".

El caso se dio en el Jardín de Infantes 919 de Villa Ballester y las mamás sostienen que el relato se repite en varios chicos.

Además, indicaron que las "cosquillas" eran castigos por no saber jugar a los juegos que el profesor decía. Por el momento, se conoció que los presuntos abusos fueron solo a nenes varones.

En diferentes medios, como SM Noticias o Crónica, las autoridades de la institución indicaron que "esto se va a investigar". Por otro lado, desde la Municipalidad de San Martín sostuvieron que se les brindó "contención psicológica y asesoramiento legal" a las familias.