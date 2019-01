Ante la situación, la mujer discutió con las madres en Whatsapp, y frente a las inesperadas respuestas, publicó los chats en las redes. "Destruida... More es la misma nena de siempre… ella no cambió en nada… fue abusada… eso no la convierte en una nena mala...", reza el posteo que publicó en Facebook junto a varias capturas de las conversaciones.

“Aprendé a ser más madre porque hasta el momento venís fallando y yo a mi hija la cuido y no voy a dejar que le pase algo”, le contestó una de las mamás, haciéndola indirectamente responsable de la situación que vivió la nena.

“¿Qué piensan? ¿Qué mi hija es una mala nena porque fue abusada? ¿Crees que porque tuvo que enfrentarse a algo feo en su vida, no puede ser una nena con valores y bien educada? Me duele en el alma estas cosas”, expresó la mujer en su cuenta de Instagram.

Los vecinos de la nena se hicieron eco de la situación y decidieron acompañar a la cumpleañera con una "caravana solidaria" y organizaron una merienda popular en la plaza.

La madre de la menor había demandado por abuso sexual a su ex pareja, quien ya fue detenido. En el video en el que hizo pública la denuncia, el relato es estremecedor: "Esperabas a que me durmiera para pasarte a su cama. Es perverso. La destruiste".

Ante una situación de violencia de género, siempre es recomendable realizar la denuncia. Se puede llamar al 144. También se puede acudir a Comisarías de la Mujer y la Familia o, eventualmente, a cualquier comisaría cercana. También se puede recurrir al Juzgado de Garantía de turno o fiscalía. Acá,todos los organismos dependientes del Estado Nacional donde se podrán hacer las consultas y las denuncias pertinentes