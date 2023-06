Violento robo al streamer Brunenger mientras transmitía en vivo desde su auto

Bruno Kruszyn, como así se llama el influencer, tiene miles de seguidores en sus redes y suele realizar estas transmisiones. El robo ocurrió mientras hacía un vivo y esperaba que una pasajera se subiera a su auto. De pronto, fue sorprendido por un delincuente.

robo brunenger.mp4

El vehículo estaba estacionado en la esquina de la avenida Belgrano al 2900, del barrio porteño de Balvanera, cuando ocurrió el violento episodio. En el video se ve cómo el ladrón, vestido con un buzo negro y un gorro de lana del mismo color, bajó de su moto, miró para el interior del auto y vio a Burnenger que estaba con la cabeza baja observando su celular.

Acto seguido, el delincuente se aprovechó de la situación, le rompió la ventana del acompañante y la transmisión de Twitch se cortó. En el video no se llega a observar qué fue lo que le robo ni la reacción de ambos. Luego, el propio influencer contó que el ladrón le robó el celular con el que estaba haciendo la transmisión en vivo.

Brunenger relató el violento robo que sufrió en el barrio de Balvanera

“Paró una moto ahí, se bajó un chabón y le pegó una piña al vidrio. Lo rompió y me robó el teléfono mientras estaba haciendo el vivo”, contó el influencer en un stream para su canal de Twitch.

Luego, usó su cuenta de Twitter para agradecerle a todos los seguidores que le preguntaron cómo estaba y lo apoyaron. “Gracias a los que se preocuparon, me robaron mientras hacía el stream de Uber, pero por suerte no me pasó nada. Los quiero, gracias por sus mensajes”, escribió después del robo. Vale aclarar que Brunenger llamó a la policía y realizó la denuncia correspondiente. El hombre que le robó el celular continúa prófugo y todavía no fue identificado.

https://twitter.com/brunenger/status/1667767532038631424 Gracias a los que se preocuparon, me robaron mientras hacia el stream de uber pero por suerte no me paso nada. Los quiero, gracias por sus mensajes — Brunenger (@brunenger) June 11, 2023

¿Quién es Brunenger?

Su nombre real es Bruno Kruszyn y se apoda Brunenger. Con apenas 17 años, revolucionó Twitch en Argentina y es uno de los streamers más reconocidos. "De chico siempre me gustaban cosas diferentes a las que le gustaban a los demás. En el colegio a todos les gustaba el fútbol, yo probé ir una semana a futbol y me echaron porque no me adaptaba, no entendía, metía goles en contra", relató en una entrevista con Revistag7 allá por 2021.

Además, contó por ese entonces: "Desde el 2018 que streameo. Siempre aprovechaba mi tiempo libre para streamear. A Coscu lo conocí en 2016 de verlo en videos de YouTube".

"Yo no conocía lo que era Twitch, o sea sí lo conocía, pero no miraba, conocía porque veía streams cada tanto de españoles como Vegetta, era re fan de él. Lo conocí a Coscu por videos y después dije 'quiero verlo en vivo'", relató.

"Ahí arranqué a mirar a todos: a Coscu, a Fran. Entré y era algo nuevo que me gustaba. Una vez estaba mirando un stream y apareció una juntada de ellos en Puerto Madero", contó a la revista. "Yo los re faneaba, bueno, los sigo faneando en todo. Fui a conocerlos y ahí dije 'quiero ser streamer'", confesó Brunenger.