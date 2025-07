Las "chetas" de Nordelta dieron su devolución de Viudas Negras: "Faltaron los amantes"

"Antes que nada vamos a aclarar que nos reímos un montón, nos encantó y que admiramos un montón a las actrices", dijo una de las "chetas", al comienzo del video que se viralizó desde la red social Tik Tok. "Yo me súper divertí y me hago cargo que tenia gente hace tres días diciéndome de todo en Twitter", comentó, la otra chica.

"La gente se confundió, pensó que como nosotras vivimos en Nordelta, me había ofendido, que estaban estigmatizando a la gente de Nordelta y la realidad es que la estigmatizaron mal. Le pudieron haber sacado mas provecho, nos hubiéramos reído mucho más", expresaron, con gracia.

"Acá la gente no piensa mucho, no tiene mucho contenido, el tema acá es físico porque te involucra mucho el físico hay que estar bien físicamente, entonces acá se va al gimnasio, al pádel, se tiene personal trainner, se juega al tenis, hay mucho runner y con la bicicleta podes presumir", contaron, en voz alta.

¿HONESTIDAD BRUTAL?

"Acá lo importante no es parecer cheto, la gente no habla con la papa en la boca, acá lo que importa es quien tiene más plata...", se sinceró una de las 2 chicas...", dijo una de las 2 chicas. Y, la otra, para sorpresa de lo que pueden creer muchos, aseguró: "Acá la gente es groncha, no cheta. Y se olvidaron del tema de los amantes. Si Nordelta hay algo por lo que se destaca, es por el tema de los conflictos amorosos. Y el tema criminalista. Hay bastante delito pero eso, bueno, tiene secreto de sumario".

Sin dudas, la serie de Flow, una de las alternativas artísticas nacionales más elegidas por el gran público en los últimos meses, generó revuelo. Y más allá del "enojo" de muchos, la comparativa de realidades, de miradas, de enfoques, claro, no deja de ser divertida. Como lo es este video que acompaña a la nota.