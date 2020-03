“Seguimos reclamando exactamente lo mismo: Memoria, Verdad y Justicia", aseguró.

alberto fernandez Día de la memoria

En tanto, la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner publicó un video con imágenes emotivas en el que convocó a colocar pañuelos blancos en las puertas, balcones y ventanas para “seguir construyendo Memoria, Verdad y Justicia”.

“Este aniversario será distinto. Por primera vez, en muchos años, los argentinos y argentinas no marcharán por las calles de la patria para apoyar a las Madres, las Abuelos y los Hijos. Por primera vez, esa larga bandera con los rostros de los desaparecidos y desaparecidas no será empuñada por miles de manos. Este año, tenemos que quedarnos en casa para cuidarnos y cuidar a los demás. Pero la memoria no puede detenerse”, destacó.

“A lo largo de los años, la sociedad argentina supo convertir esta jornada en celebración de la vida y de la esperanza. Quizás por la irrupción de una generación de jóvenes que tomaron la posta y el legado de aquellas mujeres con pañuelos blancos en la cabeza buscaron a hijos e hijas y aún hoy siguen buscando nietos y nietas”, agregó.

Cristina Fernández de Kirchner - Dia de la memoria

En apoyo a la iniciativa de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos, HIJOS y el CELS, entre otros organismos, y tal como convocó la ex presidenta, miles de personas han colgado un pañuelo blanco en las ventanas de sus casas. El motivo es claro: recordar a las víctimas de la violencia estatal y reforzar el compromiso por la defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos.

ADEMÁS:

Alberto Fernández: "Levantamos los pañuelos por la memoria, la verdad y la justicia"

Los organismos conmemoran el 24 de marzo en las redes sociales