"La legalización del aborto en Argentina abre un camino en América Latina", afirmó el diario español El País. "En una de las regiones más restrictivas en cuanto a los derechos reproductivos, quienes deciden interrumpir sus embarazos pueden pagar con cárcel o con sus vidas", agregó.

"Senado argentino aprueba legalización del aborto, en cambio histórico en el país", tituló por su parte el diario brasileño O Globo. El periódico agregó que para evitar la interrupción del embarazo por motivos económicos, los senadores también aprobaron el "seguro de mil días", que fortalece la atención a la gestante y el cuidado de los niños en los primeros años de vida.

Por su parte el diario El Universal, de México, destacó el hecho "histórico" con el que Argentina se "se une a Uruguay, Cuba y Guyana, los únicos países de América Latina en donde el aborto es legal".

En Estados Unidos, uno de los casi 60 países que brindan acceso legal a abortos seguros, los medios llevaron a la portada de sus portales la noticia sobre la legalización del aborto en el país. The Washington Post tituló "Argentina, el país más grande de América Latina en legalizar el aborto", mientras que The New York Times calificó como "un hito" la decisión de la Cámara alta.

La noticia, que conmocionó a toda la región, es la tercera más leída en la web del periódico chileno El Mercurio, que informó sobre la aprobación del proyecto de interrupción del embarazo con los votos a favor de 38 senadores, 29 en contra y una abstención.

"¡Histórico!: Senado de Argentina aprueba la ley que legaliza el aborto", tituló el diario El Comercio, de Perú, un país de fuerte influencia religiosa.

El diario destacó, además, la presencia de miles de personas en las afueras del Congreso a la espera del resultado.

El Tiempo, de Colombia, también se hizo eco de la noticia en su portal web al destacar la legalización del "aborto voluntario hasta la semana 14 de embarazo".

Las tapas de los principales medios del mundo:

Tapas del mundo aborto (4).jpg La legalización del aborto reflejada en los principales portales

Tapas del mundo aborto (3).jpg

Tapas del mundo aborto (2).jpg

Tapas del mundo aborto (1).jpg

Tapas del mundo aborto (7).jpg

Tapas del mundo aborto (8).jpg

Tapas del mundo aborto (5).jpg

Tapas del mundo aborto (6).jpg

Tapas del mundo aborto (10).jpg

Tapas del mundo aborto (9).jpg

Tapas del mundo aborto (12).jpg