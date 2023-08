Según su análisis, las nuevas medidas representan "un gran esfuerzo del Estado, que incluye a todos los sectores", y están destinadas a que la devaluación sufrida "a través de un pedido del FMI no se vea reflejada en sus bolsillos”.

En el caso de los monotributistas, señaló Castagneto, el alivio fiscal incluirá a quienes se encuentren en las categorías A, B, C y D. "La categoría A no pagará el monto impositivo de $496; B de $957; C $1.636; y D $2.689", puntualizó el titular de la AFIP en conferencia de prensa.

“Los sujetos beneficiados son 1.829.544 contribuyentes”, precisó Castagneto, tras destacar que ese aporte de dinero será “condonado” a partir de un artículo que se incluirá en la Ley de Presupuesto 2024 que se enviará al Congreso antes del 15 de septiembre próximo.

Por otro lado, Castagneto dijo que se modificó el monotributo productivo y se bajó el costo de la cuota mensual del 5% de la facturación al 1% durante 36 meses. La medida busca "incluir a más trabajadores independientes dentro de la economía formal", señaló.

"En la actualidad son 188.346 monotributistas y se apunta con esta medida a formalizar a más de un millón de trabajadores. Esto se va a instrumentar a través de un decreto del Poder Ejecutivo", resaltó el titular de la AFIP.

castagnetomedidas2.jpg Carlos Castagneto detalló los alcances de las medidas anunciadas ayer por Sergio Massa.

Cómo será de la devolución del IVA a los jubilados

Al enfocarse en otra de las medidas anunciadas el domingo por Massa, Castagneto detalló la devolución del IVA para el consumo de jubilados y pensionados que cobran hasta tres jubilaciones mínimas con tarjeta de débito. "Hoy tiene un tope máximo de $4.056, el nuevo tope será de $18.000, esto genera una mejora de hasta un 15% del haber mínimo", aseguró el funcionario.

Acerca del anuncio de la suma fija para trabajadores a cuenta de paritarias, Castagneto anunció reducciones de contribuciones patronales para 350.317 micro y pequeñas empresas. "Este costo significa el 100% de las contribuciones para 302.044 microempresas que emplean 1.263.638 trabajadores, y el 50% para 48.273 pequeñas empresas que emplean 1.186.921 trabajadores", dijo.

"Se implementa mediante una modificación del formulario 931. Ya lo estamos trabajando a través de la subdirección general de sistemas de la AFIP, que se implementa todos los meses ya que lo está desarrollando y le da la oportunidad que vence el día 11 o el 12 del mes de septiembre para que sea tomado ya desde el mes de agosto, cosa que se cobre en septiembre y octubre", afirmó Castagneto.

Según precisó, el total de los trabajadores beneficiados por esta suma fija son de 5.500.000 y el Estado cubre 2.450.559 empleados.