Fernández se pronunció así durante un acto que encabezó a través de una videoconferencia desde el partido bonaerense de San Antonio de Areco, con el que concretó la entrega de 784 viviendas para familias de La Rioja, Mendoza, Santiago del Estero, Misiones y Buenos Aires.

"Cuando llegamos al Gobierno nos encontramos con 11.000 viviendas que no se terminaron nunca; no sabemos si por inoperancia, ideología o maldad", declaró el jefe de Estado, acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; y la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa.

En esta primera entrega, fueron adjudicadas viviendas ubicadas en las ciudades de Santa Antonio de Areco (Buenos Aires); Posadas (Misiones); Maipú (Mendoza); Chilecito (La Rioja); y en la capital de Santiago del Estero.

Fuentes del gobierno indicaron que durante este mes y octubre próximo se continuará con la entrega de otras 1500 viviendas en predios de Salta; Ciudad de Buenos Aires; Santa Cruz; Tierra del Fuego; Córdoba; y Río Negro, que forman parte de un total de 11 mil casas que quedaron inconclusas en la gestión anterior.

"Que el Estado vaya en auxilio de los que producen y los que trabajan no me avergüenza. A mí me avergüenza que el Estado le de vía libre a los pícaros para especular, para romper el trabajo, para destruir el crecimiento y ganar ellos solos", consideró el presidente.

Y enfatizó: "Tener un techo hoy en día es un derecho que hace en esencia a la condición humana. Nuestra victoria será poner de pie a la Argentina con más producción y más trabajo".

En el marco del plan Procrear, la construcción de las viviendas entregadas se inició durante la gestión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero el mandatario reflexionó que "dejaron de construirlas en 2015 cuando llegaron al gobierno; por razones que uno no logra entender quedaron las obras paradas y los argentinos esperando".

Reseñó que el gobierno de Mauricio Macri "tomó deuda una y otra vez, los pícaros compraron dólares y se los llevaron fuera del país y otra vez tuvimos que llegar nosotros a poner orden a todo eso".

En otro tramo de su discurso, Fernández remarcó: "Ayer escuchaba a alguien decir ‘el jefe de Gabinete (Santiago Cafiero) dijo 19 veces macrista’. A mí no me ofende que me llamen peronista, llámenme toda la vida peronista porque es un orgullo".

"No todo es lo mismo. Algunos llegamos al gobierno para hacer felices a la gente y creemos que este es un país que no tiene un país central y periferia. Que es uno solo y que todos tienen los mismos derechos", sostuvo al hablar de federalismo.

Y concluyó: "Pienso en los miles de argentinos que están sin una casa donde vivir. Estas casas son lugares vivibles, no son soluciones de emergencia. Es grato acercarse a los balcones y disfrutar de las casas estas".

De la videoconferencia participaron también los gobernadores Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Rodolfo Suárez (Mendoza), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

"La construcción reactiva todo porque mueve la economía y genera muchas oportunidades de desarrollo y producción porque da puestos de trabajo", manifestó, a su turno, Quintela.

Desde Mendoza, el radical Suárez señaló: "Más allá de la pertenencia política, en esta entrega de viviendas coincidimos todos que tenemos que trabajar juntos para poder cumplir con el derecho de cada familia de tener una casa propia como en esta oportunidad".

También, el santiagueño Zamora manifestó: "Con trabajo, y no con especulación, vamos a poner a la argentina de pie". Finalmente, el misionero Herrera Ahuad destacó que el presidente había cumplido con la palabra dada cuando visitó la provincia y coincidió en que las viviendas "generan trabajo y desarrollo".