“Hay periodistas que son voceros del poder económico y jueces que terminan siendo escribas de los mismos intereses. Cuando se está al servicio de los poderes fácticos no se puede hacer justicia”, señaló el jefe de Estado en declaraciones a Radio 10.

Los cuestionamientos del jefe de Estados surgieron al analizar el fallo de la Justicia federal que rechazó el pedido del exvicepresidente Amado Boudou para cumplir prisión domiciliaria, y comparó esta decisión con el tratamiento un sector de los magistrados le dan a causas en las que están involucrados ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

Sobre el fallo que ordenó que Boudou retorne a prisión efectiva, Fernández alertó que en la sentencia se deja en claro que “la decisión no queda firme hasta que la Casación lo deje firme”.

“Ese es un claro ejemplo de jueces que hacen las cosas porque tiene miedo de salir en la tapa de Clarín”, fustigó el mandatario. “Hay jueces que no tienen la misma velocidad para investigar a Macri y a sus adláteres”, aseveró el jefe de Estado.

Durante la entrevista también criticó el rol de la Corte Suprema en varios temas, como el de los ex camaristas nombrados por decreto Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.

“Resulta que dos jueces que piden traslado generan una movilización de la Justicia, (en la Corte) firmaron un per saltum que es un recurso absolutamente excepcional, algunos de ellos (por los ministros del máximo tribunal) vieron gravedad institucional en el tema, y terminaron resolviendo un fallo vergonzoso en materia de traslado de jueces”, afirmó.

“¿Cómo puede haber gravedad institucional en dos ignotos jueces (…) pero la condena de un vicepresidente no sea objeto de atención de la Corte? ¿Once recursos extraordinarios presentados por la expresidenta de la Nación (Cristina Kirchner) no deben ser objeto de atención de la Corte?”, planteó el mandatario

El mandatario aseguró que evalúa las recomendaciones que le acercó la comisión de juristas sobre la reforma judicial y que pueden plantarse otras propuestas a partir de marzo próximo.

“Es una comisión que hizo un trabajo muy bueno, incluso que han tenido disidencias entre ellos en varios temas. Estamos analizando todas las propuestas para enviar un proyecto al Congreso", anticipó.

Por último, el Presidente reconoció estar “obsesionado con que la Justicia funcione”. “Soy alguien que ama la República y no puedo ver funcionar a la Justicia de este modo. Es un poder al que la democracia no le prestó atención, hasta acá. Y la dejó hacer con el argumento de que sea independiente. Claro, pero eso no le permite hacer lo que le da la gana y cometer injusticias”.