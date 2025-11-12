Alberto Fernández despidió a su perro Dylan en las redes sociales

La mascota había acompañado al ex mandatario desde hace años, incluso durante su paso de cuatro años por la Quinta Presidencial de Olivos.

Según versiones periodísticas, Dylan vivía junto a Fernández en el barrio porteño de Puerto Madero y tenía un paseador que lo sacaba a diario. En los últimos tiempos, se lo había visto por el barrio desmejorado y con dificultades para desplazarse.

Fernández le había puesto ese nombre por su admiración por el músico estadunidense Bob Dylan, teniendo además en cuenta la cercanía al mundo del rock del político.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alberto Fernandez (@alferdezok)

“Aunque tal vez nunca te lo dije, siempre esperé que llegaras. Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura. Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado. Compartimos momentos maravillosos colmados de una silenciosa paz y otros llenos de alegría y bullicio”, expresó Fernández en su cuenta de Instagram.

Y agregó: “En los últimos meses te fuiste apagando y hoy, con mucho dolor, te despido. Dylan, mi entrañable amigo, gracias por tanto amor, que creo haber correspondido. Ahora correrás en algún paraíso en el que, seguramente, volveremos a encontrarnos. ¡Hasta siempre, amado Dylan!”.